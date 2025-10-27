Кейти Пери и Джъстин Трюдо за първи път потвърдиха връзката си (ВИДЕО)

След като наскоро американската певица Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха заснети да се целуват на яхта, двамата за първи път бяха забелязани да се държат за ръце на публично място. По този начин те потвърдиха, че имат романтична връзка, без да коментират отношенията си, предаде ДПА.

Сайтът за знаменитости TMZ публикува в събота късно вечерта видео, заснето пред парижкото кабаре-театър Crazy Horse, където двамата са присъствали на представление. На кадрите се вижда как някой подарява на Пери две червени рози за рождения ѝ ден (25 октомври бел.р), преди 41-годишната изпълнителка и 53-годишният Трюдо да се качат усмихнати в кола.

Повече за отношенията им

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през юли, когато бяха забелязани да разхождат куче, преди да излязат да вечерят заедно в ресторант Le Violon в Монреал.

По това време Пери вече беше обявила раздялата си с бившия си годеник Орландо Блум, с когото има 5-годишна дъщеря Дейзи Доув Блум, един месец по-рано. Междувременно Трюдо се раздели с жена си Софи Грегоар, с която има три деца, през 2023 г. след 18 години брак. Два дни след вечерята им през юли, Трюдо беше забелязан на концерта на Пери Lifetimes Tour в Bell Centre в Монреал. И сред слуховете за романтика, които възникнаха от съвместните им излизания, източник сподели пред "PEOPLE", че между двамата е възникнала "мигновена връзка".