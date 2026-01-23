Александра Богданска се подиграва на скандалите в семейство Бекъм (ВИДЕО)

Кой не знае за драмата в звездното семейство Бекъм? А кой ли не я обсъжда? Социалните мрежи са пълни с шеговити видеа и мемета относно все повечето детайли за семейния конфликт. Дори вече и някои от родните ни знаменитости изразиха мнението си в социалните мрежи. Други пък не се въздържаха и по-скоро използваха случващото се с широк медиен отзвук като повод да забавляват последователите си онлайн.

Алекс "взима пример" от Виктория

Инфлуенсърката Александра Богданска "взе пример" от Виктория Бркъм и се опита да влезе в роля.

След скандалните обвинения на Бруклин Бекъм към родителите му, в които споделя, че се чувствал унижен заради неприличните танци на майка си по време на сватбата му с Никола Пелц, Богданска използва чувството си за хумор, опитвайки се да пресъздаде случилото се.

Алекс направи специално видео от вечерно събитие, на което танцува, облечена в елегантна официална рокля. До нея се присъединява и Орлин Павлов, който също започва да танцува. Двамата се забавляват заедно с щури движения в ритъма на музиката, но далеч от начина, по който Бекъм описва поведението на майка си - "неподходящо, неуместно и унизително".

С посланието си, Алекс намеква за драмата в семейство Бекъм. Тя се пошегува, че по този начин ще танцува на сватбата на своя син, когато порасне. "Как ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?"