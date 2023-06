Бъста Раймс с награда за цялостно творчество

По време на тазгодишните награди BET (Black Entertainment Television - Блек Ентъртейнмънт Телевижън) се отбелязаха 50 години от началото на музикалното движение хип-хоп.

Най-голямата изненада в рамките на церемонията в неделя беше изпълнението на рапърите Куейво и Офсет, двамата живи членове на група Migos, които изпяха хитовото си парче "Bad and Boujee" на фона на снимка на покойния трети член на състава Тейкоф, който загина в стрелба през декември миналата година.

По време на шоуто множество други изпълнители също отдадоха почит на покойни хип-хоп звезди като Тупак, Ноториъс Би Ай Джи, Биз Марки и Поп Смоук, като напомниха на публиката за най-известните им хитове.

Американският рапър Бъста Раймс получи най-голямото отличие за вечерта – наградата за цялостно творчество. 12-кратно номинираният за награда "Грами" изпълнител и продуцент е смятан за един от най-великите хип-хоп музиканти.

Диди, Джанет Джаксън, Чък Ди, Миси Елиът, Фарел Уилямс и Марая Кери отдадоха почит на Раймс, като записаха поздравителен видеоклип, пише БТА.

По време на шоуто хип-хоп изпълнители от старата школа, както и съвременни звезди съвместно излязоха на сцената, за да изпълнят парчета, прославящи най-влиятелните градове и иновации в рап музиката. В почит на град Маями, Трик Деди и Трина изпяха "Nann", а Ънкъл Люк изпълни "I Wanna Rock (Doo Doo Brown)". Музикалната история на град Атланта пък отбелязаха Джийзи с парчето "They Know", Ти Ай с "24's" и Мастър Пи с "No Limit Soldiers" и "Make 'Em Say Ugh". За да отбележат влиянието на реге музиката в хип-хопа, Дъг И. Фреш от Ямайка и Лил’ Вишъс изпълниха акапелна версия на "Freaks", Мад Лайън изпя "Take It Easy", а ПАТРА изпълни "Romantic Call".

Американският рапър и диджей Капри изпълни част от песента на Тупак "Hail Marry", за да отдаде почин на рапа от Западното крайбрежие на САЩ. Сред значимите изпълнители от региона са още Уорън Джи, Йо-Йо и Тайга.

Ода за рап музиката започна с изпълнението на Капри на парчето "Dior" на покойния Поп Смоук, след което Чийф Кийф изпълни "Faneto", а дуото "Близнаци Ин Ян" изпя "Wait (The Whisper Song)". Соул певицата Пати Лабел почете покойната Тина Търнър с изпълнение на хитовата песен "The Best".

Капри припомни на публиката и за най-ранните дни на рап културата на Ню Йорк от 80-те години на миналия век, като изпълни парчетата "Rapper's Delight" на "Дъ Шугархил Генг", "Cha Cha Cha" на Емси Лайт, "Call ME D-Nice" на Ди-Найс, "Raw" на Биг Деди Кейн, както и частичен кавър на "Just A Friend", с което отдаде почит на покойния рапър Биз Марки.

Наградата за най-добър нов изпълнител спечели певицата Коко Джоунс, а Теяна "Спайк Тей" Тейлър спечели в категорията за видеорежисьор на годината.

В края на благодарствената си реч Бъста Раймс призова хип-хоп общността да покаже сплотеността си.

В рамките на събитието нюйоркската рапърка Айс Спайс представи съкратени версии на своите песни "Munch (Feelin' U)", "Princess Diana" и "In Ha Mood", Глорила изпя "Lick Or Sum", а Кали изпълни хитовото си парче "Area Codes".