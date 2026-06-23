Гордън Рамзи се вълнува, че ще става дядо за първи път (СНИМКА)

Световноизвестният телевизионен готвач и ресторантьор Гордън Рамзи скоро ще добави още една роля към впечатляващото си житейско резюме – тази на дядо. Новината, че в семейството ще посрещнат внуче бе потвърдена от дъщеря му Холи, която обяви, че очаква първото си дете със своя съпруг, олимпийския шампион по плуване Адам Пийти. Щастливата двойка сподели радостната вест чрез емоционална публикация в социалните мрежи, придружена от снимка, на която Холи показва наедрялото си коремче. Бъдещите родители разкриха още, че очакват момиченце, което трябва да се роди през декември 2026 година.

Реакцията на 59-годишния Рамзи не закъсня. Под публикацията на дъщеря си той написа, че е "изключително развълнуван бъдещ дядо" и с нетърпение очаква първата Коледа с внучката си. Коментарът му бързо привлече вниманието на феновете, които заляха семейството с поздравления и добри пожелания.

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Новината идва само няколко месеца след сватбата на Холи Рамзи и Адам Пийти, които сключиха брак в края на 2025 година след няколкогодишна връзка. Двамата са сред най-популярните млади знаменитости във Великобритания и често споделят моменти от личния си живот със своите последователи.

Семейството на Рамзи

Гордън Рамзи и съпругата му Тана Рамзи са родители на шест деца и винаги са подчертавали колко важно място заема семейството в живота им. Въпреки натоварения си график и международните си бизнес ангажименти, знаменитият шеф често говори за гордостта си от успехите на своите деца.

Използван източник: People

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