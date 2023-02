Хари Стайлс с награда за глобален хит за 2022 г. (ВИДЕО)

Британският певец Хари Стайлс спечели наградата за глобален хит за 2022 г. на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) за парчето "As It Was".

Сингълът "As It Was" от третия студиен албум на Стайлс "Harry's House" беше издаден през април миналата година и оглави класациите по света.

Хари Стайлс, който придоби слава като част от момчешката група One Direction, този месец спечели награди "Брит" в категориите за песен и албум на годината. "Harry's House" бе отличен и с "Грами" за най-добър албум.

"Хари за първи път получи награда на Международната федерация на звукозаписната индустрия като част от One Direction... преди десет години", припомни главният изпълнителен директор на организацията Франсис Мур в разпространено изявление. "Така че е чест да му връча отличието тази година за звездния му сингъл "As It Was".", пише БТА.

На второ място в класацията за глобален хит на Международната федерация на звукозаписната индустрия се нарежда "Heat Waves" на британската група Glass Animals, следвана от Джъстин Бийбър и Кид Ларой със "Stay".