Ясна е истинската причина за изчезването на Стоян от "Ергенът" (ВИДЕО)

В петия сезон на романтичното риалити "Ергенът" напрежението достигна точката си на кипене, но този път не заради поредния скандал между участничките. Един от ергените - Стоян - потъна в пълна неизвестност. Липсата му не просто наруши ритъма на предаването, тя отприщи истинска лавина от теории, подозрения и откровено безпокойство сред дамите, борещи се за сърцето му. Търсеното на любов явно се оказа голямо предизвикателство за Стоян, който обясни какво се случва в сърцето и ума му.

Ето какво сподели той

"Дойдох като на летен лагер, на който да се забавлявам. Но като дойдох, разбрах, че всъщност съм на училище за живота, от което явно съм имал нужда.

Когато си мислиш, че си добър в това, което правиш, и си в комфортната си зона, в позната среда, изведнъж отиваш на ново място и очакваш отново това да е така. Обаче виждаш, че реалността ти показва друго, и тогава разбираш разликата между егото и действителността.

Имаше ситуации, които не очаквах да ми повлияят по определен начин, но очевидно съм имал нужда. Криех се под равнината на комфорта и не осъзнавах, че има по-дълбоко състояние, което ти дава истинско спокойствие - да си в унисон със себе си.

Случиха ми се много неща, които може би бяха предпоставка да преодолея едно от най-важните за мен неща (което се опитвам да усъвършенствам с годините, но не ми се получаваше) - да умея да поставям здравословни граници за мен самия. Когато не го правя - безцелно пилея енергията си, най-важният ресурс.

Освен към другите трябва да поставям граници и към себе си.

Приповдигнатите емоции са хубаво нещо, но ако не поставяме правилните граници, те не се здравословни."

От екипа на предаването са дали на Стоян време, в което той да остане насаме със себе си, без камерите и светлините на прожекторите, за да може спокойно да намери отговорите на въпросите, от които има нужда. В Шри Ланка ще пристигнат и неговите родители за подкрепа. Ще се върне ли в шоуто, предстои да разберем.