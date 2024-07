Кание Уест замина за Москва (ВИДЕО+СНИМКИ)

Американският рапър Кание Уест е на частно посещение в Москва, според руски медии, съобщава АФП.

Ксения Собчак, бивш кандидат за президент на Русия, публикува кратко видео в Телеграм, което според нея показва американския рапър на покрива на известния търговски център ГУМ, гледащ към Червения площад. Според нея Кание Уест е в Москва, за да "отпразнува четиридесетия рожден ден на своя приятел Гоша Рубчински", моден руски дизайнер.

В руски медии се появиха предположения, че рапърът може да изнесе концерт в спортния комплекс "Лужники". ТАСС обаче обаче съобщи че в "Лужники" нямат информация за планове за провеждане на представление от американския рапър, така че посещението му не е обвързано с професионалното му развитие.

