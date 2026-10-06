Любовна афера на Майкъл Дъглас се потвърди след десетилетия в тайна

Катлийн Търнър реагира на признанието на Майкъл Дъглас за тайната им любовна афера, съобщава уебсайтът "Bang Premier". В предстоящите си мемоари "One Helluva Ride" 82-годишният актьор разкрива, че двамата се влюбили до уши по време на снимките на приключенската комедия "Романс за камъка" (Romancing the Stone) през 1984 г. в Мексико. По това време Дъглас бил разделен със съпругата си Диандра Дъглас, от която има 47-годишен син Камерън.

72-годишната Търнър коментира: "Боже мой, каква врява за нещо, случило се преди 40 години! Обичам Майкъл и очаквам с нетърпение да се насладя на книгата." В откъс от мемоарите, двукратният носител на "Оскар" признава, че двамата с Търнър са лъгали за истината около връзката си в продължение на четири десетилетия. "Химията между мен и Катлийн Търнър беше толкова силна, че години наред зрителите бяха убедени, че сме имали връзка по време на снимките. И двамата отричахме това дълго време, а дори и преди няколко години, когато давахме интервюта за "Методът Комински". "Официалната версия беше следната: Да, признахме, имахме невероятна химия. Да, и двамата, както каза Катлийн, бяхме "ужасни флиртаджии", и да, и двамата бяхме изкушени, но между нас никога нищо не се е случвало. Това беше лъжа."

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Актьорът от "Първичен инстинкт" обяснява, че лъжата е била "предназначена да защити съпругата и сина ми" и че двамата "разказвали на света" тази версия в продължение на 40 години. Той продължава: "Катлийн и аз никога не стигнахме до труден момент. Първо се открихме като приятели, после като колеги, а накрая като любовници. След изтощителен снимачен ден излизахме да хапнем или се присъединявахме към останалите от екипа, а след това аз се промъквах в хотелската ѝ стая, когато всички вече спяха. Нямаше камери в асансьорите, нямаше асистенти, които да използват мобилните си телефони, за да правят снимки."

Десетилетия в тайна

Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър през 2009 г., снимка: Getty Images

Двамата не разкрили връзката си пред останалите актьори или пред режисьора Робърт Земекис, който по това време бил на 37 години. "Магията на снимачната площадка" обаче била нарушена, когато съпругата на Дъглас и синът им Камерън дошли да ги посетят в Мексико, а Диандра "започнала да подозира". Дъглас си спомня, че тогава Диандра казала на Търнър, че двамата все още са женени, тъй като възприемала раздялата им по различен начин. "След това посещение Катлийн и аз сложихме край на връзката си и аз се върнах при Диандра. Направих го заради Камерън, но не трябваше да се събираме отново. След първата ни раздяла между нас вече никога не беше същото."

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Търнър, която играе с Дъглас и във "Войната на семейство Роуз" и "Перлата на Нил", също дълго време поддържала публичната версия за отношенията им. В миналото тя признава, че в определен момент е таяла надежда двамата да имат романтична връзка. Тя заяви: "Копнеех, но той все още беше женен... макар че бяха разделени, и затова мислех, че има надежда за мен.", предава БГНЕС.