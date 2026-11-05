Приятелката на Джейми Фокс го дари с дете

Холивудският актьор Джейми Фокс и приятелката му Алис Хъкстеп станаха родители, съобщава film-news.co.uk, позовавайки се на списание "People". Двойката, която ревностно пази личния си живот, не е разкрила нито пола, нито името на бебето. Потвърдено е обаче, че това е първото им общо дете. За Фокс то е трето, тъй като актьорът вече има две дъщери: 32-годишната Корин от връзката му с бившата му партньорка Кони Клайн и 18-годишната Анелайс от връзката му с Кристин Гранис.

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Информацията, че Фокс и австралийският фитнес модел Хъкстеп очакват дете, се появи още през май, когато стана ясно, че тя вече е била бременна от няколко месеца. По-късно същия месец Хъкстеп показа бременното си коремче в Лос Анджелис. През август актьорът призна пред "E! News", че първоначално е имал колебания дали да стане баща отново на 58-годишна възраст, но среща с друга холивудска легенда променила мнението му.

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"На моята възраст бях малко колеблив. Но после, преди няколко месеца, се натъкнах на Ал Пачино. Казах му: "Ал, пак ли ще стоиш на опашката да вземеш детето от училище?". После си казах: "А, човече, добре съм", разказа Фокс, цитиран от БГНЕС.