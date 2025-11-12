Момичешка поп група е получила "хиляди" смъртни заплахи

Момичешката група Katseye твърди, че е получила множество смъртни заплахи в интернет, откакто дебютира миналата година, пише BBC. Шестте момичета, които наскоро бяха номинирани за най-добър нов изпълнител на наградите „Грами“, заявиха пред BBC, че съобщенията са насочени и към техните семейства. „Опитвам се да не обръщам внимание, но ако 1000 души ти изпращат смъртни заплахи, това е шокиращо“, каза певицата Лара Радж. „Дори и да не се случи, е тежко.“

Снимка: Getty Images

За тормоза и страха

Радж, която е американска гражданка с индийски произход, е била и обект на расистки коментари. Тя е била неправомерно докладвана на властите за „работа и пребиваване в САЩ без законно разрешение“.

Певицата, която е само на 20 години, призна, че е изтрила „профила си в Туитър“, за да не вижда негативни коментари.

Katseye не уточни естеството на заплахите, които са получили, но агресивното и неподходящо поведение е често срещано сред фенските общности.

Още: Случилото се е лудост: Бритни Спиърс с мистериозно послание

Миналата година Чапъл Роан критикува „многото нежелани физически и социални взаимодействия“, които е имала с фенове, включително хора, тормозещи семейството и приятелите й.

Снимка: Getty Images

Поп групата Muna критикува някои от своите поддръжници за „разпространяване на лъжи за нас и нашите близки с цел влияние и внимание“, а Doja Cat обвини част от феновете си в „зловещо“ поведение.

„Кариерата ни е много кратка, но ми се струва, че вече са ни казани много неща, както и на нашите семейства“, поясни певицата от Katseye София Лафортеза. „Знаем, че сме се съгласили да бъдем публични личности. Знаем, че това е част от славата. Но това не променя факта, че сме хора.“

Радж посочи и сексистката същност на коментарите, които групата е получила. „Хората ни виждат като жени, които трябва да бъдат класифицирани. Те ни оценяват въз основа на това колко сме красиви, нашите певчески умения, танцови умения, а след това сумират всичко и ни дават процент. Това е толкова дистопично.“

„Струва ми се, че това е много ужасяващо за ума“, добави нейната колежка от групата Манон Банърман.

Снимка: Getty Images

Въпреки негативните коментари в интернет, Katseye имат една забележителна година. Вторият им албум Beautiful Chaos достигна второ място в американските класации за албуми благодарение на брилянтния сингъл Gnarly, както и на Gabriella, написан от Charli XCX.

Още: След 41 години: Майкъл Джексън се завърна в топ 10 на "Билборд" за сингли (ВИДЕО)

Реклама, която заснеха за марката дрехи Gap, стана хит през август, събирайки 400 милиона преглеждания и 8 милиарда реакции в социалните медии.

Миналия месец Katseye спечели наградата за най-добро изпълнение на MTV Awards. Преди пет дни те станаха третата момичешка група в историята, номинирана за най-добър нов изпълнител на наградите „Грами“, след SWV и Wilson Phillips.

Снимка: Getty Images

Шестте певици на възраст между 17 и 22 години са с разнообразен произход.

Даниела Аванзини е венецуелско-кубинска американка от Атланта. Радж е индийско-шриланкийска американка от Ню Йорк. Банърман е с ганайско-италиански корени от Цюрих. Меган Скиендиел е китайско-сингапурска американка от Хонолулу. Лафортеза е от Манила, Филипините, а Юнчае Джунг е родена и израснала в Южна Корея.

Те бяха подбрани, за да сформират Katseye в The Debut: Dream Academy – риалити шоу, създадено от корейския развлекателен гигант Hybe – лейбълът зад BTS и Le Sserafim. Хиляди кандидатстваха, но само 20 преминаха в следващия етап – изтощително двугодишно обучение с ежедневни уроци по танци и пеене, информират от БТА.

Още: Почина вокалистът на обичана британска група