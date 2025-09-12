Войната в Украйна:

12 септември 2025, 09:19 часа 0 коментара
Неочаквана звезда от "Приятели" става домашен любимец на Дженифър Анистън

Дженифър Анистън е осиновила първото си куче, след като то се появило на снимачната площадка на сериала „Приятели“. 56-годишната актриса разказа за първата си среща с пухкавия си приятел Норман като малко кученце, когато той имал гост-участие в култовия сериал. „Норман участваше в един епизод на „Приятели“. Този, в който Джоуи и Чандлър гледат бебето на Рос, Бен, и го оставят в автобуса. Те оставят бебето в автобуса и тичат по улиците на Ню Йорк, опитвайки се да намерят автобуса, в който са го оставили. А знаете ли, че в Ню Йорк има тези чудесни разхождачи на кучета с по 20 кучета на повод? Норман беше едно от тези кучета“, сподели тя в The Late Show with Stephen Colbert.

Снимка: Getty Images

От екрана до дома

Анистън, която вече искала да осинови куче, успяла да прибере Норман вкъщи, когато той бил едва на една година.

„Казах на дресьорите на животни в шоуто: „Ако някога имате куче, което искате да дадете за осиновяване, или куче, което е на разположение за осиновяване, аз търся. Те ми отговориха: „Всъщност имаме едно куче, което ще пенсионираме, защото е много упорито, не прави това, което му казваме, и никога не изпълнява командите“. Така че аз го пенсионирах и той стана мой“, заяви актрисата.

Норман починал през 2011 г., но Дженифър – която има лабрадор на име Лорд Честърфийлд и шнауцер микс на име Клайд – има татуировка с неговото име на крака си

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Дженифър Анистън информация 2025
