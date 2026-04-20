Няма край: Алек Болдуин отново в съда заради фаталната стрелба

20 април 2026, 12:55 часа 0 коментара
Няма край: Алек Болдуин отново в съда заради фаталната стрелба

Актьорът Алек Болдуин ще бъде изправен пред граждански процес заради стрелбата на снимачната площадка на филма "Ръжда" през 2021 г., след като съдия постанови, че искът може да стигне до съдебно разглеждане. Делото е заведено от Сергей Светной, който е работил като техник по осветлението във филма. Той твърди, че холивудският актьор е проявил небрежност в навечерието на инцидента, съобщи BBC.

По време на репетиция на снимачната площадка в щата Ню Мексико реквизитният пистолет на Болдуин произвежда изстрел с боен патрон, при който операторката Халина Хъчинс беше убита, а режисьорът Джоел Соуза ранен през 2021 г.

Болдуин отрича да е натиснал спусъка, а наказателното дело срещу него беше прекратено през 2024 г. Припомняме, че той избухна в сълзи, когато съдия от Ню Мексико прекрати делото срещу него за непредумишлено убийство, касаещо фаталната стрелба на снимачната площадка на филма "Ръжда". 

Светной твърди, че се е разминал на косъм с куршума, и обвинява Болдуин и продуцентската компания на филма в нарушаване на протоколите за безопасност при работа с оръжие.

Съдията от Висшия съд на Лос Анджелис Морис Лайтер допусна исковете на Светной за небрежност и умишлено причиняване на емоционално страдание, но отхвърли иска за нападение, сочат документи, публикувани в петък.

Ако не бъде постигнато споразумение, гражданският процес е насрочен предварително за 12 октомври, пише БГНЕС.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
