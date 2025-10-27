Войната в Украйна:

Нов звезден годеж: Камила Мендес каза "Да" на Руди Манкузо (СНИМКИ)

27 октомври 2025, 18:03 часа 0 коментара
В света на знаменитостите вече има нова сгодена двойка. Актрисата Камила Мендес, известна с ролята си в "Ривърдейл", и музикантът, актьор и режисьор Руди Манкузо официално потвърдиха годежа си. Новината беше съобщена от представител на актрисата пред изданието "PEOPLE", а детайлите разкриват, че предложението е било не просто романтично, а напълно неочаквано.

Изненадата

Според източници, цитирани от "PEOPLE", Камила е била поканена на рожден ден на своята продуцентка и близка приятелка Рейчъл Матюс, без да подозира, че това всъщност ще се превърне в нейното собствено годежно парти. „Тя мислеше, че отива на рожден ден, но това се оказа изненада – Руди ѝ предложи пред семейството и приятелите им“, споделя близък до двойката.

Малко след събитието, актрисата публикува снимка с надпис "Сгодена за най-добрия ми приятел", която бързо събра много реакции. Колежката ѝ от сериала Riverdale, Лили Райнхарт, беше сред първите, които ѝ честитиха. Фенове от целия свят заляха профилите на двойката с поздравления, пожелания и възторжени коментари.

Романтичният момент се случил на 24 октомври 2025 г., а атмосферата била изцяло изпълнена с емоции, усмивки и аплодисменти. След вълнуващото „Да!“, празненството продължило – около 23:00 ч. Камила и Руди се присъединили към рождения ден на актьора Глен Пауъл, чиято вечер била с нестандартна тема – „tracksuit & tequila“ (анцузи и текила).

Камила Мендес и Руди Манкузо се запознават по време на снимките на филма „Música“ (2024) – проект, написан и режисиран от самия Манкузо, в който Мендес участва и като актриса, и като продуцент. Творческото им сътрудничество бързо прераства в романтична връзка, която двамата официално разкриват в Деня на влюбените през 2023 г., когато Камила публикува обща снимка "Моята валентинка. Обичам те толкова много".

Годежът на Камила Мендес и Руди Манкузо е поредното напомняне, че най-красивите истории се случват, когато светът не ги очаква — и че понякога „изненадата“ е най-искрената форма на любов.

