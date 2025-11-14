Разчиства силните играчи, за да ѝ е по-лесно: Калин от "Игри на волята" отива на елиминация (ВИДЕО)

Нова тежка загуба понесе бедстващото племе на Безименните в екстремното риалити "Игри на волята". Така за четвърти пореден път те отидоха на племенен съвет. Там напрежението беше осезаемо – мнозинството взе трудното решение да изпрати приключенеца Калин на елиминация, където той ще се изправи срещу бизнесмена Ивайло. "Разчиства силните играчи, за да ѝ е по-лесно", коментира Калин пред водещата Ралица Паскалева.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че той и Ивайло подготвят таен умишлен саботаж, а резултатът зрителите видяха в сряда (12 ноември).

Повече от епизода

Битката за неприкосновеност този път постави участниците пред изпитание, изискващо не само физически сили, но и добре обмислена стратегия, висока концентрация и безупречна работа в екип. При Жълтите липсата на ефективна комуникация доведе до поредица от грешки, които ги забавиха и им попречиха да завършат предизвикателството. В същото време Феномените демонстрираха завидна сплотеност и отлична координация, което им донесе нова важна победа и спокойствие преди предстоящата битка за територия.

Срещата край огъня за Безименните беше повече от напрегната. Опозицията в племето в лицето на Ивайло и Калин си купи допълнителни гласове, но решаващият глас срещу новодошлия в племето Калин даде капитанът д-р Пекин, която защити своята коалиционна партньорка Радостина от участие в потенциална елиминация. направи малко по разширена версия

Предстои изключително интересен сблъсък, който може да промени баланса на силите в играта, а племето на Безименните за пореден път ще трябва да се бори за оцеляване.

