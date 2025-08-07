Разкриха скандалното сексуално минало и изневерите на член на кралското семейство

Може ли принц Андрю, който вече е на 65 години, да избяга от новите обвинения, които заплашват крехката му репутация и връзката му със Сара Фъргюсън? Нова книга, озаглавена „Entitled“ от Андрю Лоуни, твърди, че херцогът на Йорк е бил невярен през първата година от брака им през 1986 г., като според "Дейли Мейл" е спал с „повече от дузина жени“ преди първата им годишнина. „Сара открила, че Андрю не се прибира вкъщи, когато е в отпуск; той отивал другаде и това я подлудявало“, разкрил бивш шофьор на кралското семейство.

Неверният принц

След като Андрю и Фъргюсън бяха забелязани заедно на 4 август в Роял Аскот, дали тяхното дългогодишно приятелство ще устои на тази бомба? Андрю и Фъргюсън сключиха брак през юли 1986 г., а разведоха се през май 1996 г. след десетилетие, белязано от възходи и падения. Те имат две дъщери – принцеса Беатрис, 36 г., и принцеса Юджини, 35 г., и са останали близки, съжителствайки в Роял Лодж.

Въпреки това, „Entitled“ рисува мрачна картина: Андрю прекарвал само 42 дни вкъщи за една година, оставяйки Фъргюсън с чувството, че е „вдовица на брега“. „Той просто не е достатъчно силен“, казала Фъргюсън на своя психически лечител, оплаквайки отсъствието му, според The Guardian.

Книгата отбелязва и предполагаемата афера на Фъргюсън със Стив Уайат, което предполага взаимни интриги. Появяват се и по-шокиращи твърдения: по време на пътуване до Банкок Андрю е имал „повече от 10 жени на ден“ в хотелската си стая.

Предполагаемите изневери на Андрю: Може ли Фърги да му прости?

Тези обвинения се натрупват след падането му през 2019 г., когато загуби кралските си титли заради връзки с Джефри Епщайн, който се самоуби на 66-годишна възраст през август 2019 г.. Вирджиния Джуфре обвини Андрю в сексуално насилие, което доведе до съдебен процес през 2021 г., приключен извън съда през 2022 г. с неупомената сума, според The Guardian. Интервюто на Андрю за BBC Newsnight през 2019 г., в което той отрича да си спомня среща с Джуфре въпреки наличието на снимка, се превърна в публичен скандал. Моментът, в който бяха разкрити тези факти, дни преди съвместната поява на Андрю и Фъргюсън, повдига въпроси. „Сара беше наранена от умишленото му отсъствие“, каза шофьорът.

Въпреки това, близостта им след развода подсказва за устойчивост. Фъргюсън е подкрепила Андрю през скандалите му, включително сянката на Епщайн и самоубийството на Джуфре на 41-годишна възраст през април 2025 г. Дъщерите им, които се движат в публичния живот, са подложени на допълнително внимание, тъй като миналото на Андрю излиза на повърхността. Ще натоварят ли тези твърдения неконвенционалната им връзка или лоялността им е непоклатима?