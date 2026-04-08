Скандалът между Мартин и Даниела за малко да се повтори в "Ергенът" 5

Всички помнят драматичните събития между Мартин и Даниела от четвъртия сезон на "Ергенът". Скандалът в национален ефир след финала на миналогодишното издание дълго се обсъждаше в социалните мрежи, а писателката бе една от най-коментираните участнички в риалити формата, която отнесе и много критика. Дали пък за малко сценарият нямаше да се повтори и в петия сезон?

Е, това не се случи, защото провокативната Санта Китана си тръгна от предаването, преди да е успяла да предизвика скандал в имението.

След като остана без роза, тя отново привлече вниманието - с обясненията си в интервю за предаването "Преди обед" днес (8 април). Предизвикателната дама не само защити провокативния си стил на обличане, но и хвърли светлина върху истинските причини за влизането си в предаването. А мотивацията за това дължи на най-скандалната участничка от сезон 4 - Даниела Рупецова.

Противно на очакванията, че всяко момиче влиза в предаването в търсене на "принца", Санта призна, че нейният двигател е бил чистото любопитство и доза отегчение. Тя сподели, че вдъхновението ѝ дошло именно от враждата между Мартин Николов и финалистката Даниела.

"Седях един ден вкъщи, бях умряла от отегчение и гледах твоето участие в "Преди обед" с Даниела. Гледах това нещо и ми напълни душата. Казах си: "Боже, искам да съм на нейно място, да ме хулят. Бях готова да ме линчуват, не знам как никой не ме линчува", сподели тя с типичната си откровеност.

"Влязох за забавление, а не за любов", не се страхува категорично да го заяви. "Популярност и сега нямам кой знае каква. За забавление влязох, за любов - категорично не. Но всичко е възможно, ако се влюбя, всичко е възможно".

Корекциите и провокациите

С влизането си в риалити формата, Санта привлече вниманието не само на ергените, но и на зрителите, а провокативната ѝ визия и естетическите корекции често бяха тема на коментари в социалните мрежи. Тя разкри, че в ежедневието си залага на още по-предизвикателно облекло, което често е било повод за забележки от мъжа до нея.

