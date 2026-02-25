25 февруари в историята на България: Започва съдебният процес срещу Тодор Живков

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 февруари 1991 г.: Започва процесът срещу Тодор Живков

На този ден през 1991 г. започва съдебният процес срещу Тодор Живков и срещу бившия член на Политбюро на Централния комитет на БКП Милко Балев. Тодор Христов Живков е член на Българския комунистически младежки съюз от 1930 г. Той става член на Българската комунистическа партия през 1932 г.

От 1942 г. членува в Софийския окръжен комитет на партията. Включва се активно в партизанското движение в родния си край в края на 1943 г. Участва дейно в политическата промяна на 9 септември 1944 г. Избран е за кандидат-член на Централния комитет на пленум на партията през 1945 г. На петия конгрес на БКП е избран за член на ЦК. В периода 1948-1949 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП и председател на Столичния градски народен съвет. Тогава ръководи и Отечественофронтовската организация в София.

Тодор Живков става кандидат-член на Политбюро на ЦК през 1950 г. През 1951 г. става член на Политбюро на ЦК. През 1954 г. по време на Шестия конгрес на БКП е избран за първи секретар на ЦК на БКП. В периода от ноември 1962 г. до юни 1971 г. е председател на Министерския съвет на Народна Република България.

На поста председател на Държавен съвет той идва през юли 1971 г. Живков става генерален секретар на ЦК на БКП през 1981 г. По време на пленума на ЦК, състоял се 10 ноември 1989 г., той е освободен от партийния си пост. Малко по-късно губи и държавния си пост - Народното събрание го освобождава от него.

От състава на ЦК, Тодор Живков е изваден на 8 декември 1989 г. Изключването му от БКП се случва няколко дни по-късно. От този момент Тодор Живков е подложен на съдебно преследване заради извършени нарушения като държавен ръководител. Малко по-късно Живков е арестуван, след което е поставен под домашен арест. До края на живота си той остава под домашен арест. Малко преди смъртта му неговото членство в Българската социалистическа партия е възстановено. Тодор Живков умира на 5 август 1998 г.

25 февруари 1883 г.: Митрополит Мелетий Софийски е арестуван и заточен в Рилския манастир.

На този ден през 1883 г.. под натиска на екзарх Йосиф I и по решение на правителството, митрополит Мелетий Софийски е арестуван, след което е заточен в Рилския манастир. По-късно митрополитът получава разрешение за установяване в Кюстендил.

Мелетий Софийски остава в историята като висш духовник, книжовник, обществен деец и редовен член на Българското книжовно дружество, известно днес като Българска академия на науките. През 1851 г. той се замонашва в Зографския манастир. След като завършва Атинската духовна семинария, той заминава за Санкт Петербург. Там следва в Духовната академия.

През 1872 г. се завръща в България и от този момент до 1883 г. е софийски митрополит. През 1876 г. е подложен на преследване от турските власти заради подозрения за укриване на дейци от Ботевата чета. Тогава Мелетий Софийски търси спасение в Българската екзархия в Цариград.

Софийската епархия отново е под негово управление след Освобождението на България. През 1879 г. митрополитът е народен представител в Учредителното събрание. По това време той предоставя множество ценни ръкописи и старопечатни книги на днешната Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий". През 1883 г. митрополитът е интерниран в Рилския манастир при режима на пълномощията. Малко по-късно здравословното му състояние се влошава поради тежко заболяване и той заминава за Кайро, за да се лекува. През 1891 г. умира в Кайро.

