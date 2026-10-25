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"На балотажа ще е следващото масово изтриване": Сатиричните страници поискаха помощ от ВВС, CNN и New York Times

25 октомври 2026, 21:29 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"На балотажа ще е следващото масово изтриване": Сатиричните страници поискаха помощ от ВВС, CNN и New York Times

Това днес беше учебникарски КГБ-ейски пример за налагане на цензура и контрол над събитията! Такава теза застъпиха от сатиричната Фейсбук страница "Копейкин", която беше трита на няколко пъти от вчера.

"Такаааа, сега ще ви разкажа какво се случи вчера и днес. Румен Радев излъга в национален ефир, че правителството няма нищо общо с изтриването на страниците. Това са пълни глупости. Няма правило на МЕТА в тази Вселена, което над 20 несвързани една с друга Фейсбук страници, всички до една иронизиращи властта, да нарушат едновременно, за да бъдат изтрити. След като изтриха страниците, блокираха и всички администраторски профили към тях. Точно поради тази причина не можех да публикувам в решаващите часове от изборите. Целта на цялото това фиаско беше просто да ни заглушат, за да не можем да ви мотивираме да гласувате. Ниската избирателна активност е опасност за властта, ако от другата страна има силно мотивирани хора, които са решени да гласуват!", написаха от "Копейкин".

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"Това днес беше учебникарски КГБ-ейски пример за налагане на цензура и контрол над събитията! Днес Румен Радев всъщност загуби изборите! Отливът на гласове за него е огромен. По груби сметки около 1 000 000 души, гласували за Румен Радев, днес не гласуваха за Илияна Йотова! Абсолютно съм сигурен, че в деня на балотажа ще станем свидетели на следващото масово изтриване на опозиционно настроените сатирични страници в социалните мрежи! Гражданското общество е заплаха за властта на комунистите!", гласи още съобщението.

В същото време от друга потърпевша страница - "Зелената Чорапчица", потърсиха подкрепа по казуса от световни реномирани медии като BBC и CNN.

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"BBC News, The New York Times, CNN, The Wall Street Journal. Време е да се намесите!", гласи призивът.

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Фейсбук изтриване сатира президентски избори 2026 страници
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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