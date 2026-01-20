Войната в Украйна:

АПИ предупреждава: Дъжд, сняг и поледици по пътищата

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите, на които им предстои пътуване утре и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд. Ще има условия за заледяване и хлъзгавост, като в тези области е определен жълт код за опасно време заради възможни поледици. Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките.

Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Шофирайте внимателно!

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките.

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
