BILLA със златно отличие за вътрешни комуникации на Career Show

Стратегията за вътрешна комуникация на BILLA България донесе първо място на компанията на Career Show Awards 2026г. Първата международна верига супермаркети у нас получи това признание навръх 26-тия си рожден ден.

„Постоянният диалог със служителите е все по-важен фактор за успеха на една съвременна компания. В бурния поток от информация, в който всички живеем, ефективната комуникация е още по-голямо предизвикателство и се радвам, че нашите усилия в тази посока са били оценени от журито. Приемам тази награда преди всичко като признание за активното участие на нашите колеги от цялата страна във вътрешния живот на компанията и в различните ни инициативи, чрез които споделяме идеи, празнуваме успехите си и показваме, че сме един екип.“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

От споделените идеи към приложението на практика

Компанията разчита на разнообразни канали, по които да стига до служителите си. Ежегодно провежда анонимното проучване, което дава възможност на екипите да дадат обратната си връзка, а ръководителите им, с помощта на HR екипа, я превръщат в реални решения и политики за повишаване на удовлетвореността.

BILLA използва различни комуникационни канали, съобразени с ежедневието на своите екипи. Вътрешното списание „Заедно“ излиза четири пъти годишно като представя историите, успехите и талантите на служителите, както и социалните инициативи на компанията. Всеки месец изпълнителният директор се обръща лично към служителите чрез дигитален вътрешен бюлетин „Letter from the CEO”, чрез който споделя любопитна информация за пазара, както и най-важното от живота в компанията.

Инициативи, които обединяват

Всички благотворителни инициативи, годишни срещи и празнични събития събират колеги от различни екипи и локации и им помагат да се опознаят и отвъд ежедневните задачи.

Културата на взаимна подкрепа също е особено важна за компанията. Един от най-силните примери е Социалният фонд на BILLA. От създаването му през 2015 г. той е подкрепил над 600 служители и техните семейства в трудни житейски моменти.

Най-голямото доказателство за успеха на стратегията за вътрешна комуникация обаче остават всички лоялни служители на BILLA. 20% от колегите са част от компанията повече от пет години, а над 15% работят над десетилетие в нея.

Конкурсът Career Show Awards отличава най-добрите компании в управлението на хора и работодателска марка в над 80 категории. В журито на тазгодишното издание се включиха журналисти, обществени фигури и мениджъри от различни сектори.