Български парадокс: Най-евтино мляко, а най-скъпи млечни продукти

Имаме най-ниската изкупна цена на млякото в Европа и в същото време най-скъпите млечни продукти. Това обяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев.

Той е на мнение, че страната се намира в "изключително грозната парадоксална ситуация", при която едновременно обедняват както потребителите, така и производителите.

Риск от масови фалити

Секторът на млекопроизводството в България е в изключително тревожно състояние и има реален риск от масови фалити на фермери заради ниските изкупни цени на суровото мляко, заяви служебният министър.

По думите му министерството ще предприеме спешни мерки за стабилизиране на млечния сектор. „Ние завършихме доклада, той ще бъде представен другата седмица. Състоянието в млечния сектор е наистина тревожно. Ако преди малко бяхме на посещение в една ферма, която разчита на 45 евроцента изкупна цена на млякото, в Северна България ние виждаме цени вече под 33 евроцента. Това означава банкрут на фермерите“, посочи министърът.

Източник: БГНЕС

Засилен контрол върху вноса на млечни продукти

Служебният земеделски министър посочи още, че съвместно с Българската агенция по безопасност на храните е въведен засилен контрол върху вноса на млечни продукти.

„Със заповед на Българската агенция по безопасност на храните, подписана от д-р Ангел Мавродиев, започваме тотален граничен контрол на всичко, което е млечно - мляко, суроватка, млечен концентрат, масло, всичко, което е млечен продукт, на входа на държавата, без значение коя е страната на произход“, каза той.

Министърът уточни, че проверките ще обхващат наличието на заместители, антибиотици и остатъчни пестициди.

„Ще контролираме заместители. Помните от проверките като част от кампанията „Чиста храна“, открихме огромни обеми заместители, които са влагани в храната на българите. Ще проверяваме за антибиотици, за да сме сигурни, че това, което влиза, съответства на това, което се произвежда в България като качество. Ще проверяваме и за остатъчни пестициди, които през фуража са проникнали в млякото“, обясни той, цитиран от БТА.

Държавата ще защити фермерите и потребителите

По думите му държавата ще продължи да бъде гарант за качеството на храните и подкрепата за сектора. Министърът припомни, че подобни мерки са били въведени и през 2022 г., когато е отчетен ръст в изкупните цени. Христанов подчерта, че държавата има ангажимент както към потребителите, така и към производителите.

„Ние сме длъжни да гарантираме както потребителите и децата си, така и нашите производители. За мен е изключително мъчно да отида във ферма и да видя стада, създавани в продължение на десетилетия, как хората са отчаяни и искат да хвърлят бялата кърпа и да се махнат от сектора“, добави той.

В заключение министърът отправи призив към фермерите да не се отказват. „Призовавам ги да не го правят. Българското производство ще намери своята защита. Може да ни остават две седмици работа, но тези две седмици ще бъдат на тотална отдаденост, както и до момента“, каза още Иван Христанов.