Любопитно:

Българският миночистач “Прибой“ участва в Противоминната група в Черно море

07 януари 2026, 14:07 часа 330 прочитания 0 коментара
Българският миночистач “Прибой“ участва в Противоминната група в Черно море

Базов миночистач „Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби тържествено бе изпратен за участие в поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA”. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

Още: Руски военнопропаганден канал следи изкъсо оръжията на България: получаваме 7 безплатни миночистача от съюзниците

Военният ритуал се състоя на 6 януари във Флотилия бойни и спомагателни кораби. Късно вечерта базов миночистач „Прибой“ напусна пункта си за базиране и започна преход към пристанище Истанбул, където ще участва в церемония по предаване на командването на групата от ВМС на Румъния на ВМС на Турция.

Снимка Министерство на отбраната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Основните задачи, които групата изпълнява, са свързани с разузнаване и наблюдение с оглед на заплахата от морски мини, провеждане на противоминни действия, участие в съвместни учения с цел подобряване на оперативната съвместимост, принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море и др.

Още: Белгия и Нидерландия дариха два миночистача на Украйна (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
кораб Черно море миночистач морски мини
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес