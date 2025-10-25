ДАИ в окото на бурята: Корупция, наркотици и закъсняла реформа разтърсват агенцията

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-известна като ДАИ, отново се оказа в центъра на огромен обществен и политически скандал. Поредица от шокиращи разкрития през последните седмици – от арести за подкупи с международен отзвук до инспектори, шофиращи служебни коли след употреба на наркотици – извадиха на показ дълбоко вкоренени проблеми и предизвикаха гневни реакции и призиви за незабавни и радикални реформи.

"Ефектът Роби Уилямс": Капката, която преля чашата

Международният скандал избухна с пълна сила, след като стана ясно, че служители на ДАИ са поискали подкуп от екипа на световната поп звезда Роби Уилямс. Двама инспектори бяха задържани, а впоследствие у тях бяха открити значителни суми в лева и евро, скрити в цигарени кутии. Този случай, получил широк отзвук и в световните медии, се превърна в символ на корупционните практики в агенцията и предизвика остра реакция от страна на властта.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов се извини публично както на чуждестранните шофьори, така и на българските граждани, за уронването на престижа на страната. В резултат на "ефекта Роби Уилямс" последваха уволнения на четирима служители, сред които директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" и началникът на Областния отдел в София.

"Такса спокойствие" и уволнения на конвейер

Случаят с екипа на Роби Уилямс отвори кутията на Пандора. В рамките на няколко седмици стана ясно, че корупционните практики са широко разпространени. Министър Караджов обяви, че към 22 октомври вече десет служители на "Автомобилна администрация" са уволнени след устни и писмени сигнали от фирми за корупция. Превозвачи са се оплаквали, че инспектори са им искали т.нар. "такса спокойствие" или са ги подлагали на системен тормоз и рекет.

"Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата", заяви Караджов и увери, че се търсят законови начини уволнените да не могат да бъдат върнати на работа от съда.

Инспектор с дрога зад волана на служебна кола

На фона на корупционния скандал, агенцията беше разтърсена и от друг инцидент, който постави под въпрос не само почтеността, но и адекватността на служителите. Инспектор от ДАИ-Пловдив беше отстранен от длъжност, след като предизвика пътен инцидент със служебен автомобил, а полевият тест за наркотици се оказа положителен. Служителят е блъснал пешеходец при маневра на заден ход, след което е тестван от "Пътна полиция". За сега не е ясна кръвната проба на държавния служител.

Експерти и политици: Настояване за спешна реформа

Скандалите в ДАИ отново разпалиха дебата за необходимостта от кардинална реформа в контролните органи на пътя. Премиерът Росен Желязков обяви, че правителството има волята да създаде единен контролен орган, идея, която се обсъжда от години. Според него това е крайно наложително за затягане на контрола и намаляване на корупцията.

Експертът по пътна безопасност Диана Русинова коментира, че корупцията в ДАИ не е от вчера и проблемите са системни. От "Да, България" поискаха въвеждането на задължителни боди камери за всички инспектори на пътя като мярка срещу корупционния натиск.

Междувременно, докато ръководството на транспортното министерство обещава чистка, служители на "Автомобилна администрация" излязоха в стачна готовност с искане за оставката на ръководството на агенцията.

В опит да възвърне доверието, министър Караджов обяви, че ще покани "Прозрачност без граници" да извърши независим одит на сигналите за корупция в ДАИ. Дали обаче тези мерки ще се окажат достатъчни, за да изкоренят дългогодишните порочни практики, или ще останат поредната козметична промяна, предстои да видим. Едно е сигурно – общественото търпение е изчерпано, а нуждата от прозрачност и ефективен контрол е по-крещяща от всякога.

