Неприятна изненада под жълт код. Времето утре - 21 април 2026 г. (КАРТА)

На 21 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Утре още преди обяд облачността от северозапад ще се увеличи и ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България. Ще има гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Интензивни дъждове и в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Облаци и над морето

По Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
