Характеристики с които ще ни впечатлят модерните дивани

Почти всички хора споделят, че когато са у дома прекарват най-много време в хола. Това е и причината при избора на мебели да сте особено внимателни и да търсите функционалност, естетика и комфорт. Изборът на мека мебел е най-важната инвестиция, защото тя определя цялостния облик на помещението. Диванът трябва да предложи перфектно настаняване и място за всеки член от семейството. Критериите, които ще ви насочат към определен модел, са многобройни затова и днес ще се опитаме да ви помогнем с няколко съвета и насоки. Качествено изработени и модерни изделия ви очакват в каталога на магазин мебели АРЕНА, където ще поръчате лесно и удобно на изгодни цени.

Какви са тенденциите в съвременната мека мебел?

През последните години тенденцията насочва към мека мебел с красив и елегантен дизайн, която създава усещане за лукс и изисканост. Преобладават артикулите със заоблени и меки форми, дълбоки комфортни седалки и качествени стилни тапицерии. На мода остава минимализма и връзката с природата, затова и по-ниските дивани без остри ъгли са предпочитани. Тази тенденция носи усещане за спокойствие и хармония във всекидневната.

Мястото, в което се събирате за да разговаряйте помежду си и да прекарвате пълноценно свободното си време. Най-актуалните дивани са модулните, защото прибавят динамика в интериора, а не са просто статични артикули. Модулите, които ги съставляват, могат да се пренареждат в зависимост от ситуацията и вашите нужди. Адаптивните модулни системи са подходящи както за малки, така и за по-големи помещения.

Акцентът на съвременната мека мебел е насочен към богатите текстури и създаване на повече уют. Тапицерията на новия диван може да бъде от букле, естествен лен, плюш или кадифе. Текстилът залага на покритие с естествен произход и високо качество. Тенденцията при цветовата палитра е насочена към топлите земни нюанси. Кремаво, бежово и цвят какао са сред предпочитаните.

Кои характеристики ще ни насочат към покупката на модерен диван?

В днешно време диваните не са просто мебели, на които се настанявате, а адаптивни системи за осигуряване на релакс с включени множество механизми. Ако искате да промените интериора на всекидневната със сигурност ще ви допаднат актуалните модели мека мебел. Те се отличават с няколко основни характеристики:

присъствие на различни модерни механизми – разполагат с безшумни системи, които с едно движение могат да регулират дълбочината на седалката. Също се коригира наклонът на облегалката и позицията на подглавниците. Много от моделите могат лесно да се превърнат в голямо и удобно легло;

модерните изделия са модулни – тази характеристика ви предоставя много повече опции за оформяне на стилен и функционален интериор. Пренареждате елементите по ваша преценка и персонализирате пространството;

при съвременната мека мебел се ползват иновативни тапицерии – те не задържат течности, почистват се много по-лесно, без използване на силни препарати и са устойчиви на надраскване от домашни любимци;

качеството на изработка – доказаните производители на мебели използват естествена дървесина, метал и висококачествени пълнежи за седалките и облегалките. Това е гаранция, че ще използвате дивана дълги години и той няма да започне да се амортизира прекалено бързо.

Съвременната мека мебел впечатлява не само с красивия си външен вид, но и със своята ергономичност и адаптивност. Лесно ще изберете модел, който отговаря на вашите критерии за качество и функционалност, за да промените визията на дневната.

Особености на практичните ъглови дивани

Най-харесваните и актуални дивани за хол си остават ъгловите. Не случайно този вид мека мебел е най-предпочитан от хората през последните години. Ъгловите зони в стаята обикновено остават неизползвани, но ако изберете диван с подобна форма той ще се впише перфектно. По този начин ще остане повече място за преминаване и стаята ще изглежда достатъчно голяма. Ъгловият диван би могъл да се използва и като разделител в просторно помещение, където има кухненски кът.

Обърнат с гръб към него обособява дневната зона и мястото за разговори и гледане на телевизия. Ако изберете ъглов диван ще имате повече места за сядане, както и уютна лежанка на която да си почивате в полулегнала позиция. Практичните модели също така разполагат с механизъм за разтягане и могат бързо да се трансформират в място за сън. Присъствието на голяма ракла под седалката е възможност да прибирате различни вещи или завивки. Високият клас мека мебел разполага с механизми за настройване на подлакътниците и подглавниците за още повече удобства.

Ключови предимства на елегантните холни гарнитури

Когато искате да превърнете най-използваната стая в жилището е елегантна зона за почивка и релакс, ще заложите на красивите холни гарнитури. Голяма част от хората избират този тип обзавеждане, защото им предлага цялостно интериорно решение и много повече удобства. Елегантната холна гарнитура може много бързо да преобрази всекидневната, да я направи комфортна и с луксозен почерк. Компонентите, от които се състои холната гарнитура, са изработени в еднакъв стил, което прави всички модули хармонични и красиви разположени заедно в стаята.

Получавате и възможност да внесете индивидуалност в обзавеждането като сами определите позициите на елементите. Интериорът няма как да ви омръзне скоро, защото чрез разместване на отделните модули променяте коренно визията и усещането в стаята. Когато посрещате гости всички ще се чувстват много по-уютно. Не се налага да сядат един до друг на класическия диван. Могат да се ползват креслата, двуместният диван както и по-големият. Всеки ще разполага с необходимото лично пространство.

Идеи за обзавеждане с холна гарнитура

За създадете красива и хармонична атмосфера, трябва да изберете подходяща като размер и конфигурация холна гарнитура. Експертите от мебели АРЕНА ще ви предложат няколко идеи за обзавеждане:

внимателно определете разположението на отделните елементи – може да поставите модулите срещу секцията като се оформи приятен кът за гледане на телевизия. Другият вариант е да поставите двата дивана един срещу друг, разделени с малка масичка за кафе. Островното разпределение е подходящо за по-просторни всекидневни, където меката мебел се явява разделител между различни функционални зони;

изберете стил и цветове за мебелите – може да заложите на артикули в неутралната бежова гама, като използвате акцентни декоративни възглавнички. Може да сте и по-смели като изберете мека мебел в ярки нюанси, но трябва да сте умерени, тъй като артикулите са повече от един;

важно е да съчетаете красиво холната гарнитура с останалите мебели в стаята – нека елементите които я съставляват и масичката за кафе да са изработени в идентичен или близък стил.

Холната гарнитура ви дава пълна свобода да променяте обстановката когато пожелаете.