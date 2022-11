Илон Мъск идва в България, след като видя Белоградчишките скали

"И... да, в крайна сметка ще дойде. След такава масирана атака по всички фронтове - сговорна дружина, планина повдига (в случая- Мъск довежда)", написа министърът на туризма.

Припомняме, че Димитров покани Мъск да посети България, след като най-богатият човек в света се впечатли от снимка на български фотограф на Белоградчишките скали.

"Бях сигурен, че това е в Elden Ring", написа Мъск под снимката.

Министър Димитров му отговори и отправи официална покана: "Скъпи, Илон, Снимката е от България! Каня Ви да видите това място (Белоградчишките скали). Ние разполагаме с много други уникални забележителности, като една от тях е и най-старото обработено злато в света, което е открито у нас. Елате да ги видите!".

Dear Elon, this is from Bulgaria!

I invite you to see this place.

We have many more unique POI -

world’s oldest processed gold objects have been unearthed in Bulgaria. Come and see!



Ilin Dimitrov

Minister of Tourism of Bulgaria