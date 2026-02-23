Имени дни през март 2026 г.

Правителството на Гюров:

23 февруари 2026
Съвсем скоро идва месец март. Т. нар. "женски месец", в който ще се радваме на първите дни на пролетта и всички хубави неща, които идват с нея. На 8 март отбелязваме и Международния ден на жената, своя личен празник празнуват и дамите с имената Марта, Красимира, Галина, Дария и други. Вижте в кой ден се падат различните имени дни и не пропускайте да поздравите своите близки и роднини!

Имени дни март 2026 г. 

1 март – Евдокия, Марта, Марто, Мартина, Мартин;

4 март – Гера, Герасим, Герчо, Геро, Гюро;

6 март – Красимир, Красимира;

9 март – Празнуват Младен, Младенка, Горян, Младена, Гордан, Горянка, Горанка;

10 март – Галина, Галя, Галин, Геновева, Галена;

13 март – Никифор;

15 март – Божан, Божил, Божко, Емануил, Манол, Манчо, Тотьо;

16 март – Жельо, Вильо, Станил;

17 март – Алексей, Алекси, Алекса, Алеко;

19 март – Дария, Найден, Дарина, Дарин; 

Снимка: iStock

21 март – Яков; 

22 март – Леа;

24 март – Захари, Захарина, Хари;

Благовещение

25 март – Благовещение- Благовест, Благовеста, Благой, Благойна, Блага, Бонка, Бончо, Мариан, Мариана, Мариян, Марияна, Благо, Евелина, Евангелина;

26 март – Габи, Габриела, Габриел, Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила;

28 март – Боян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, Бойка, Боко;

29 март – Борис, Боркослав, Боромир, Борислав.

