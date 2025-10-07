Изплащат пенсиите за октомври

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне от днес (7 октомври) и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

ОЩЕ: Без конкуренция между двата пенсионни стълба: Идеи за пенсионна реформа

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Преди дни стана ясно, че се обмисля увеличаване на добавката за починал съпруг, която се изплаща на пенсионери. Това се разбра от думи на премиера Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора. "Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%", написа министър-председателят и отчете, че са увеличени всички пенсии с 8,6 процента "въпреки трудностите". Повишена е и социалната пенсия за старост. ОЩЕ: Обмислят увеличаване на добавката за починал съпруг