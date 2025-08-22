Жега или прохлада? Времето през уикенда 23-24 август 2025 г.

През нощта на 23 август 2025 г. на места в централната и източната част от страната ще превали. До сутринта валежите ще спрат. От запад облачността ще намалее. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и силен вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна, гласи прогнозата за времето.

През деня

В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°. В неделя вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Слънчево до обяд в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°.

Променлива облачност по Черноморието

Над Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock