"Жените започват да се усмихват": Каква изненада крие прогнозата на проф. Георги Рачев

От години не съм виждал язовирите ни толкова пълни и не би трябвало да има проблем и водна криза и режим. Днес ще е малко по-сухо. От сряда (1 април) идва нов циклон от Северна Африка, който ще определя времето. В резултат идва по-хладен въздух. На Цветница – ясно, хубаво и слънчево време. През Страсната седмица ще е още по-хубаво. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Очаквам ни 15-16 градуса, но в София няма да е толкова топло. От 10 април – Разпети петък, температурите ще достигнат, а може и да надминат 20 градуса. „Жените ще махнат якетата, качулките и ще започнат да се усмихват“, каза той.

Страстната седмица в София ще е без валежи и с много високи температури.

Времето днес

Последният ден от март, след временно спиране на валежите и частично разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще завали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието – около 9 градуса, а в София – около 1 градус.

Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса.