Кой има имен ден днес, 1 септември 2025 г. Честито!

На 1 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта и производните им. На този ден отбелязваме Симеоновден, с който започва началото на църквовната нова година. Тогава се почита паметта на Св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. Марта. Според поверието на този ден не се дават или взимат пари назаем.

Честит имен ден! Бъди здрав и успешен. Красив, но не суетен, умен, но не и горделив. Цени истинските неща в живота и сърдечното приятелство!

Честит имен ден! Пожелавам ти щастлив живот, изпълнен със светли дни. Бъди истински човек и нека лъжата и лицемерието стоят далеч от теб! Да си весел, прозорлив и винаги да бъдеш на точното място в точното време!

Честит имен ден! Пожелавам ти вяра, която да е до теб в най-трудните моменти, надежда - за да знаеш, че всеки ден е по-добър от предходния и любов - за да я даряваш на хората около теб!

Честит имен ден! Помни, че докато вярваш, мечтите се сбъдват. Докато се надяваш, се случва добро. Докато обичаш има щастие в живота ти и има смисъл за живееш.

