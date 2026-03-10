Кой има имен ден днес, 10 март 2026 г. Честито!

На 10 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Галина, Гала, Галя, Галка, Галуна, Галин и производните на тях. Галина е българско име. Означава галена, милвана, обичана. На 10 март Православната църква почита паметта на Св. мъченица Галина. Тя става една от жертвите, пострадали при управлението на император Деций Траян в гр. Коринт (дн. Гърция). Била е последователка на Св. мъч. Кодрат. По това време много мъже и жени, верни на Христовата вяра, стават жертви на областния управител, предприел гонения срещу християните в областта.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлива, бъди неотразима, бъди себе си! Нека пред теб се отвори път, покрит с рози, но без бодли и светлина, която не се заслепява, а осветява успехите ти!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, усмихната и успешна. Нека този ден ти донесе знак, който да ти подскаже, че вървиш в правилната посока, придружена и подкрепяна от истински приятели и любов!

***

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

