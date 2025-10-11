Войната в Украйна:

11 октомври 2025
Кой има имен ден днес, 11 октомври 2025 г. Честито!

На 11 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Филип, Филипа и производните им. Св. апостол Филип се родил в Кесария Палестинска. Избран за дякон, той усърдно изпълнявал задълженията си. От Кесария Филип дошъл в лидийския град Тралия, Мала Азия. Тук служил на Църквата като епископ тралийски. Обърнал мнозина към Христа. Вършил и тук, както по много други места, големи чудеса. Починал в дълбока старост, обичан от цялото си многобройно паство.

Честит имен ден! Да си здрав, успешен, усмихнат, вдъхновен! Да имаш от всичко, което пожелаеш, но и от това, което ще е полезно за теб! Весело празнуване!

***

Нека този празника те дари с всичко, от което имаш нужда  - любов, вярност, успех, щастие и те останат с теб през всичките ти дни занапред! Весел празник!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Винаги бъди засмян и уверен в себе си! Нека нищо не е в състояние да помрачи настроението ти, а всеки план да се осъществява с лекота!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали! 

