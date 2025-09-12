Кой има имен ден днес, 12 септември 2025 г. Честито!

На 12 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Юлиян, Юлиан, Юлияна, Юлиана и производните им. На този ден църквата почита Св. мъченик Иулиан (Юлиян). В народните традиции 12 септември е бил известен като ден, в който хората започват активно да събират реколтата и да се подготвят за есента. Денят е добре да се прекара в смирение. Вярващите отправят молитви към Бога за здраве и изцеление.

Имени дни през септември 2025 г.

Пожелания за имен ден

Имени дни 2025 г.

