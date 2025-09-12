Кой има имен ден днес, 12 септември 2025 г. Честито!

Войната в Украйна:

На 12 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Юлиян, Юлиан, Юлияна, Юлиана и производните им. На този ден църквата почита Св. мъченик Иулиан (Юлиян).  В народните традиции 12 септември е бил известен като ден, в който хората започват активно да събират реколтата и да се подготвят за есента. Денят е добре да се прекара в смирение. Вярващите отправят молитви към Бога за здраве и изцеление. 

Имени дни през септември 2025 г. 

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Бъди щастлив, усмихнат и благословен! Нека делата ти бъдат честни и името ти се споменава с уважение и добро!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, усмихната и успешна! Нека твоят празник събере любимите ти хора и бъдеш заобиколена от любов и верни приятелства!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Да имаш любов всеки ден, разбиране - винаги, когато ти е нужно, топлина - когато ти е студено и успех - винаги, когато го заслужаваш!

***

Весело празнуване на имения ти ден и много да се забавляваш! Бъди упорит в преследването на твоето щастие и любов! Нека винаги се случва това, което е най-добро за теб и в момента, в който най-много имаш нужда от него!

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

