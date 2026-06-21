Критикуван от Нагелсман нападател спаси Германия от грешна стъпка срещу Кот д'Ивоар

Отборът на Германия постигна победа в срещата си от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Бундестимът надделя с 2:1 над Кот д'Ивоар, като по този начин почти със сигурност си осигури участие в елиминационната фаза. Германците не се възползва добре от шансовете си и вместо това допуснаха "слоновете" да поведат в резултата. Изравнителното попадение бе дело на Дениз Ундав, който често е критикуван от германския селекционер. В добавеното време отново той бе точен, за да донесе победата.

Германия срази Кот д'Ивоар в края

Бундестимът очаквано пое инициативата и първи стигна до опасно положение. Йошуа Кимих качи топката на главата на Кай Хаверц в 10-а минута, но ударът му бе в обсега на стража на Кот д'Ивоар Яхия Фофана. След това Джамал Мусиала и Феликс Нмеча пробваха мерниците си, но не намериха целта. Логично, съвсем скоро германците откриха резултата. Александър Павлович отбеляза за 1:0 след корнер, но попадението му бе отменено за нарушение в атака срещу вратаря на "слоновете". Така отборът на Юлиан Нагелсман не успя да се възползва от възможностите си и бе наказан след половин час игра.

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При един от поредните си пробиви Ян Диоманде центрира отляво и топката стигна до Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед стреля, но ударът му бе спрян от защитник в бяло. Стигна се до добавка, при която Франк Кесие прати кълбото в мрежата на Мануел Нойер. Малко след това последва опасен далечен удар на Анже-Йоан Бони, но стражът на Германия се намеси. В 39-а минута Германия изравни чрез Кай Хаверц, но и това попадение бе отменено заради нарушение в атака. Малко след това Флориан Виртц не успя да се ориентира добре и пропиля добър шанс за бундестима. Така Кот д'Ивоар се оттегли на почивката с гол аванс.

Резерва донесе победата на бундестима

На почивката Юлиан Нагелсман направи принудителна смяна, като замени Нико Шлотербек, който имаше проблеми още през първата част, с Антонио Рюдигер. Минути след началото на второто полувреме Джамал Мусиала бе близо до това да отбележи, но не успя да намери целта. Последваха силни минути за "слоновете", които на няколко пъти разбиха германската защита. След час игра Хаверц пропусна добър шанс за европейския тим. Точно преди това Нагелсман вкара Дениз Ундав, Джейми Левелинг и Надим Амири на мястото на Павлович, Мусиала и Сане. Скоро това му действие се отплати, тъй като Дениз Ундав отбеляза изравнителното попадение за Германия.

Десетина минути преди края на редовното време настъпи неприятен момент в мача, когато Уилфред Синго се хвана за бедрото и бе принудително сменен. След като излезе от игра, той избухна в сълзи на скамейката. В 87-а минута Никола Пепе направи страхотен пробив в наказателното поле на германците, но реши да подава и шансът бе пропилян. В последвалата атака Натаниел Браун тества рефлексите на стража на "слоновете", но той внимаваше. Така се стигна до 94-а минута, когато Дениз Ундав се разписа за втори път в мача и донесе трите точки на Германия.

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