След поредица от глоби и нарушения: Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" отново започва работа

Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде пуснат отново днес. Това потвърди изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев пред БНТ. Мощността беше принудително спряна от РИОСВ на 21 май до отстраняване на всички пропуски и нарушения на екоизискванията. От ТЕЦ-а уверяват, че предписанията са изпълнени. Още: Екоминистърът увери: Част от ТЕЦ "Бобов дол" остава затворена

Първи блок на централата е в дългосрочен ремонт и няма да работи до края на септември.

Трети блок е в авариен ремонт и се очаква да бъде пуснат другата седмица.

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Централата включи целия си ресурс и потенциал. Бяха привлечени и специалисти отвън за решаването на тежката ситуация.

От общините Бобов дол и Дупница изразиха пълната си подкрепа централата да заработи отново, тъй като в противен случай около 1200 души могат да останат без работа.

Припомняме, че кметове, общински съветници и представители на местната власт свикаха работна среща за бъдещето на Дупница и ТЕЦ "Бобов дол", касаеща изпълнението на Териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Според местната власт няма привличане на нови инвеститори, не се откриват достатъчно нови работни места, а местният бизнес не получава нужната подкрепа.

От общинските управи на Бобов дол, Дупница и Сапарева баня твърдят, че спирането на ТЕЦ-а означава около 1200 енергетици, специалисти и администрация да останат без работа.

"1500 човека са засегнати в нашия регион - 700 от Дупница, 500 от Бобов дол. Когато тези хора останат без работа, какво ще се случи с тях? Това, което ние констатираме сега - 2026 година. Мерките в общините Дупница и Бобов дол, са меко казано, неработещи", каза Костадин Костадинов, председател на ОбС - Дупница.

Той посочи, че към момента България е подписала договори за 35% от цялата сума, а реализирани са около 5%. Сами разбирате, че териториалният план, който е част от Плана за устойчивост, е пред провал, предупреди Костадинов.

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