Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито!

На 27 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Нестор. Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви. Св. Нестор влязъл в бой с великана Лий и го победил, но въпреки това императорът издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.

Честит рожден ден! Бъди здрав, успешен и благословен! Нека всичко, което днес си пожелаеш се сбъдне и то точно тогава, когато трябва! Винаги да има любов до теб, верни приятели и пълен портфейл!

***

***

***

