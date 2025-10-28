Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г.

На 28 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им. На този ден се почита великомъченицата Параскева Иконийска. Тя била родом от Икония (Мала Азия) и отдала целия си живот на милосърдие и проповед. За съжаление е посечена след много мъчения по време на гоненията при Диоклетиан през 303 година.

Честит рожден ден! Бъди здрава, слънчева и засмяна! Нека всички хубави неща се случат именно на теб и бъдеш заобиколена от хората, които искаш да са с теб!

Весело празнуване на твоя имен ден! Нека здравето, смехът и успехът са константи в живота ти! Да има смисъл в дните ти и устрем в делата ти! Никога не спирай да мечтаеш! 

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти, да е богата душата ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

