Кой има имен ден днес, 28 октомври 2025 г. Честито!

На 28 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Параскева, Кева, Лъчезар, Лъчезара и производните им. На този ден се почита великомъченицата Параскева Иконийска. Тя била родом от Икония (Мала Азия) и отдала целия си живот на милосърдие и проповед. За съжаление е посечена след много мъчения по време на гоненията при Диоклетиан през 303 година.

Честит рожден ден! Бъди здрава, слънчева и засмяна! Нека всички хубави неща се случат именно на теб и бъдеш заобиколена от хората, които искаш да са с теб!

***

Весело празнуване на твоя имен ден! Нека здравето, смехът и успехът са константи в живота ти! Да има смисъл в дните ти и устрем в делата ти! Никога не спирай да мечтаеш!

***

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти, да е богата душата ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

