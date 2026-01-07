Лайфстайл:

Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

07 януари 2026, 05:55 часа 429 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 7 януари 2026 г. Честито!

На 7 януари 2026 г. имен ден празнуваме Ивановден. Това е празникът на всички хора, които носят името Иван, Иванка, Иванина, Ваньо, Ваня, Ванина, Йоан, Йоана, Йовко, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана и Яна и производните им. Според народните вярвания се счита за лоша поличба, ако празнуващият имен ден, няма гости на този ден. Трапезата на Ивановден трябва да се богата, за да е изобилна годината - слага се свинско с кисело зеле, ястия с жито, сушени плодове.

Ивановден 2026: Традиции, обичаи и забрани

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник донесе светлина, щастие и успехи в живота ти! Да се почита името ти и ти заедно с него. Да ти носи късмет, мир и благоденствие!

***

Честит имен ден! Бъди уникален и неповторим! Нека животът ти е пълен със здраве, благополучие, късмет, любов, приятели и покорени професионални върхове! 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Имени дни 2026 г.

***

Нека твоят личен празник се превърне в ден, изпълнен със светлина, любов, взаимност, прошка, нови възможности, разбирателство и любов! Бъди честит! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес