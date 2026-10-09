Кой има имен ден днес, 9 октомври 2026 г.

На 9 октомври 2026 г. имен ден отбелязват мъжете, които носят името Аврам. На този ден църквата отдава почит на старозаветния патриарх Авраам (на еврейски език "баща на множество"). Той родоначалник на народа, избран от Бог да съхрани Истинската вяра, и с когото Той сключил завет (Бит. 11:26). Най-важните епизоди от Свещената история, които са свързани с Авраам са: явяването на три ангела в Содом и жертвоприношението на Исаак, сина на Авраам - един от предобразите на Новозаветната жертва на Господ Иисус Христос.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди най-щастливият човек днес, утре и завинаги! Нека вниманието и любовта, които ти засвидетелстват днес твоите близки и приятели осветява пътя ти напред!

***

Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихнат и много щастлив! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през октомври 2026 г.