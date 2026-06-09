Кой има имен ден днес, 9 юни 2026 г. Честито!

На 9 юни 2026 г. имен ден празнуват дамите с името Алма. На този ден се почита и Св. Кирил Александрийски. Св. Кирил е известен в историята на християнската църква както със своето благочестие и ученост, така и с твърдостта, с която защитавал догмите на православната вяра против лъжеучителя Несторий. Той се родил в Алескандрия във втората половина на IV в. и живял доста дълго в Нитрийската пустиня под ръководството на мъдрия и благочестив старец Серапион.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека този ден бъде празник на светлината, любовта и приятелството! Празнувай, заобиколена от любимите ти хора, нека всяко пожелание се сбъдне бързо и точно! Бъди благословена!

***

Бъди здрава, усмихната, доволна от себе си и от живота, който водиш! Нека този ден ти поднесе вълшебство, истински приятели, чиста любов и безоблачно небе!

***

Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и да осветява пътя ти напред и нагоре!

***

Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock