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Кой има имен ден днес, 9 юни 2026 г. Честито!

09 юни 2026, 5:55 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 9 юни 2026 г. Честито!

На 9 юни 2026 г. имен ден празнуват дамите с името Алма. На този ден се почита и Св. Кирил Александрийски. Св. Кирил е известен в историята на християнската църква както със своето благочестие и ученост, така и с твърдостта, с която защитавал догмите на православната вяра против лъжеучителя Несторий. Той се родил в Алескандрия във втората половина на IV в. и живял доста дълго в Нитрийската пустиня под ръководството на мъдрия и благочестив старец Серапион.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека този ден бъде празник на светлината, любовта и приятелството! Празнувай, заобиколена от любимите ти хора, нека всяко пожелание се сбъдне бързо и точно! Бъди благословена!

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Бъди здрава, усмихната, доволна от себе си и от живота, който водиш! Нека този ден ти поднесе вълшебство, истински приятели, чиста любов и безоблачно небе!

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Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и  да осветява пътя ти напред и нагоре! 

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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