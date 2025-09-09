Войната в Украйна:

Лятото остава в тези градове. Времето утре - 10 септември 2025 г.

На 10 септември 2025 г. атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През деня ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 30°. Най-горещо ще бъде в Хасково и Ямбол, където се очакват 34 и 35 градуса, показва прогнозата за времето.

В планините и по Черноморието

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°. По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност.

В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Четвъртък и петък

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна България облачността ще е по-често значителна, очаква се да превали.

Източник: Meteo.bg 

