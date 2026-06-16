Най-голямата кафе верига в Източна Европа отваря обект в Централни хали

Най-голямата кафе верига в Източна Европа „5 to Go“ отваря свой обект на сутеренния етаж на Централни хали. Партньорството е част от One Stop Shopping концепцията на Kaufland, с която ритейлърът цели да осигури достъп на клиентите си до допълнителни стоки и услуги, които не се продават или са по-малко застъпени на територията на хипермаркетите й.

Компанията „5 to Go“ е създадена през 2015 г. в Румъния и се превърща в пионер в налагането на концепцията за пиене на "кафе в движение", която не е била добре разпространена в северната ни съседка. Към момента „5 to Go“ притежава 55% пазарен дял в Румъния с 650 обекта и се нарежда и на 7-мо място сред веригите кафенета в Европа.

Клиентите на „5 to Go“ в Централни хали могат да намерят изключително богато разнообразие от кафе напитки, кафе капсули и мляно кафе, отговорящи на нуждите и на най-взискателните кафе любители.

Отличителна черта на веригата са изключително забавните и дизайнерски чаши, в които се предлагат напитките й. Дизайнът им е дъхновен от поп-арт движението на 50-те години.

Сред асортимента на „5 to Go“ са и специални сиропи за овкусяване на кафе напитките у дома, които имат разновидности и без захар. Веригата предлага и сладки изкушения като мъфини, дребни сладки и др., както и аксесоари за чаши, термоси.