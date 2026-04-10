Най-важните новини за деня: 10 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 април 2026 г.

РЕЗЕРВИ ЗА 10 ДНИ: ЕВРОПА ИЗЧЕРПВА ЗАПАСИТЕ СИ ОТ ГОРИВО, ЛЕТИЩА КРИЯТ ЗА НЕДОСТИГ

Ситуацията с авиационното гориво в Европа за граждански полети е по-критична отколкото се съобщава. На прага на активния летен ваканционен сезон европейските страни са изправени пред сериозен недостиг на керосин. Настоящите запаси, с които разполагат повечето държави на Стария континент, се очаква да се изчерпят между втората и третата седмица на май – включително последните доставки, пристигащи по море от Персийския залив.

НАРИСУВАН ПРОВАЛ: ГРЕШКИТЕ НА ТРЪМП СРЕЩУ ИРАН

Пет седмици от войната с Иран минаха и почти свършва шестата. "Прецизната и зашеметяваща" военна кампания за елиминиране на "непосредствената ядрена заплаха" с призив към иранския народ да "вземе властта в свои ръце" отдавна е престанала да бъде едновременно прецизна и зашеметяваща. Това пише в свой анализ един от колумнистите на Тhe Guardian.

ЗЕЛЕНСКИ: УНИЩОЖАВАМЕ ТОЛКОВА ОКУПАТОРИ, КОЛКОТО РУСИЯ МОБИЛИЗИРА, НО ПУТИН ПРАВИ НЕЩО СТРАННО

Украинската армия унищожава на месец толкова руски войници, колкото Москва мобилизира, въпреки това обаче броят на руските войски в момента на украинска територия продължава да расте. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция, цитиран от "Интерфакс-Украйна" и "Укринформ". Причината за странната аномалия е, че Владимир Путин в момента вече взема военни от стратегическия резерв, поясни Зеленски.

ЦЕНАТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО С ПУТИН: СЪРБИЯ МОЖЕ ДА ЗАГУБИ 1,5 МЛРД. ЕВРО ОТ ЕС

Сърбия може да загуби до 1,5 милиарда евро финансиране от ЕС поради сближаването си с Русия, пише Politico. Балканската държава не е член на ЕС, но след като започна преговори за присъединяване през 2014 г., тя има право на средства, които да ѝ помогнат да прокара правни реформи. Решението за спиране на плащанията би усложнило допълнително така наречения процес на разширяване на ЕС, като страни като Украйна и Черна гора се надпреварват да се присъединят, но влиятелни държави като Франция призовават за предпазливост.

"В КАМЕННАТА ЕРА СМЕ": УКРАЙНА УДРЯ МОЩНО, А РУСНАЦИТЕ НЕ ЗНАЯТ - НЯМАТ ИНТЕРНЕТ. ПУТИН С НОВА "НЕВЪЗМОЖНА" ЦЕЛ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили искат да създадат буферна зона не само по границата с Украйна, но и по тази с Беларус, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти. Според него заплаха от руските сили в момента не се вижда от отцепническия молдовски регион Приднестровие. "Заплахата е там, където са концентрирани руските войски. Днес наблюдаваме концентрация в други райони – на юг, в района на Запорожие. Основната им цел остава непроменена – районът на Покровск.

ТРЪМП НЕ СПЕЧЕЛИ, А ПРОСТО ЗАМРАЗИ ВОЙНАТА СИ

Американският президент Доналд Тръмп постигна това, което най-силно търсеше – светът отново следи всяка негова дума. Но вместо решителна победа срещу Иран, той се озова в ситуация на принудително примирие. След седмици на ескалация, заплахи за унищожителни удари и реални военни действия, САЩ и Иран стигнаха до двуседмична пауза. Формално – шанс за дипломация. На практика – признание, че нито една от страните не е постигнала целите си. САЩ - със сигурност, докато Иран държи коза "Ормузки проток".