Резерви за 10 дни: Европа изчерпва запасите си от гориво, летища крият за недостиг

10 април 2026, 18:11 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ситуацията с авиационното гориво в Европа за граждански полети е по-критична отколкото се съобщава. На прага на активния летен ваканционен сезон европейските страни са изправени пред сериозен недостиг на керосин. Настоящите запаси, с които разполагат повечето държави на Стария континент, се очаква да се изчерпят между втората и третата седмица на май – включително последните доставки, пристигащи по море от Персийския залив. Това пише днес италианското издание Corriere della Sera.

Само две държави в Европа разполагат с резерви от керосин за аварийни случаи за 90 дни, докато повечето не биха преживели криза, продължаваща повече от 30 дни, посочва вестникът, позовавайки се на трима информирани източника в европейските институции.

Европа внася 43% от годишните си нужди от авиационно гориво от Персийския залив. Настоящите запаси от керосин не са достатъчни, за да се изправят пред една по-продължителна криза, каквато се очертава със затварянето на Ормузкия проток от Иран.

Още: Нарисуван провал: Грешките на Тръмп срещу Иран

Някои страни в Европа имат резерви само за 8-10-дни, казват източниците на изданието. Според тях редица летища от няколко дни вече изпитват недостиг на керосин, но не го съобщават официално, тъй като въпросът е много чувствителен.

Европейските петролни рафинерии и в момента работят на пълен капацитет и по-голямо увеличение на производството през пиковия летен сезон е невъзможно, потвърждават и тримата източника. Следователно месец май ще се превърне в повратна точка, прогнозират журналистите. Ако дотогава не пристигнат повече кораби от Персийския залив, първо може да започне теглене от стратегическите резерви, а след това да се спрат доставките на керосин до летищата на някои страни.

Експерти вече са посочили няколко източноевропейски държави, както и няколко по-малки държави в западната част на континента, като най-уязвими. Според изданието Италия има резерви за 30-60 дни.

"Много съм загрижен за настоящата ситуация, още повече, че в Брюксел изглежда няма чувство за неотложност, нито дори намек за ясна посока", казва единият от източниците. "Казаха ни, че стратегическите резерви са значителни, но само малка част от тях е предназначена за керосин." 

Още: "Връщане назад няма": Иран с ултиматум по колко кораба дневно ще минават през Ормузкия проток

Нещо повече, компании собственици на танкери вече ясно заявиха, че не е достатъчно Ормузкият проток да бъде отворен за постоянно - трябва също така да се намалят и разходите за застраховане на танкерите. Освен това дори когато транзитът на петролни продукти се възобнови, ще отнеме няколко седмици докато танкерите достигнат Европа с товарите си. А за големите танкери това може да отнеме до два месеца.

Припомняме, че на 5 април Bloomberg съобщи, че няколко италиански летища са предупредили за ограничени доставки на гориво. Deutsche Lufthansa AG, най-голямата авиокомпания в Европа, планира да приземи самолетите си, ако цените на горивата се повишат още заради войната в Иран.

Още: Тръмп загуби войната и показа на Иран как може да стисне света за гърлото

Елена Страхилова
Летища самолети керосин Ормузки проток война Иран
