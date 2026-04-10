Цената на приятелството с Путин: Сърбия може да загуби 1,5 млрд. евро от ЕС

Сърбия може да загуби до 1,5 милиарда евро финансиране от ЕС поради сближаването си с Русия, пише Politico. Балканската държава не е член на ЕС, но след като започна преговори за присъединяване през 2014 г., тя има право на средства, които да ѝ помогнат да прокара правни реформи. Решението за спиране на плащанията би усложнило допълнително така наречения процес на разширяване на ЕС, като страни като Украйна и Черна гора се надпреварват да се присъединят, но влиятелни държави като Франция призовават за предпазливост.

Брюксел е разтревожен

"Все повече се тревожим за случващото се в Сърбия. От закони, които подкопават независимостта на съдебната система, до репресии срещу протестиращите и повтаряща се намеса в независимите медии", каза европейският комисар по разширяването Марта Кос.

Тя поясни, че комисията оценява дали страната все още отговаря на условията за "плащания по финансовите инструменти на ЕС".

През последните седмици в Комисията се засилва натискът за задържане на парите, съобщиха четирима служители на ЕС, работещи със страните от процеса на разширяване. ЕС публично критикува съдебните реформи, прокарани от сръбския президент Александър Вучич, чието правителство се сблъска с широко разпространени протести.

Даниел Апостолович, посланик на Сърбия в ЕС и главен преговарящ с блока, заяви пред Politico, че е „уверен, че няма да стигнем до тази точка“ на спиране на финансирането и „не се отказваме от пълноправно членство в ЕС“. „Белград продължава да участва в интензивни дискусии с Комисията“, каза Апостолович.

Кос предупреди, че пакетът от закони за преструктуриране на съдилищата и промяна на начина, по който се назначават съдии и прокурори, е „сериозна крачка назад“ за Сърбия.

Венецианската комисия, правен консултативен орган към Съвета на Европа, ще даде експертно становище относно спорните промени в законодателството на Сърбия в края на месеца. Това становище може да е тласъкът Комисията да замрази финансирането за Сърбия, сигнализираха двама от служителите на ЕС, с които Politico разговаря.

Кос каза, че ще поиска Сърбия „да приведе в съответствие съдебните си закони с препоръките на Венецианската комисия“.

Белград „ясно е съобщил“, че ще следва препоръките на Венецианската комисия „веднага щом бъдат получени“, каза Апостолович.

Ходене по тънко въже

ЕС е най-големият доставчик на финансова подкрепа за Сърбия и е отпуснал над 586 млн. евро грантове от 2021 до 2024 г. Той е предоставил до 1,5 млрд. евро повече, обвързани с реформи. Според сръбското правителство страната е получила над 7 млрд. евро средства и инвестиции от ЕС от 2000 г. насам.

Но Сърбия отдавна ходи по несигурно въже в отношенията си с ЕС, стремейки се към по-тесни връзки с Москва, докато едновременно получава пари от Брюксел.

София Тодорович, директор на балканската неправителствена организация за човешки права YIHR, заяви пред Politico, че свободата на медиите и върховенството на закона в Сърбия са „на животоподдържащи системи“ поради натиска на правителството върху журналистите и призова Комисията да се намеси, „преди почти пълен мрак да царува в Сърбия“.

Търпението на ЕС към Белград се изчерпа през последните месеци, като остър доклад за напредъка на страната в разширяването от ноември миналата година предупреждаваше за връщане назад и „антиевропейски наратив“ на „най-високите нива“ в сръбската политика.

Напрежението се изостри допълнително през декември, когато президентът Вучич отхвърли срещата на върха между ЕС и Западните Балкани. Вучич, който поддържаше тесни връзки с Москва по време на войната си с Украйна, се оплака от бавния темп на преговорите за членство в ЕС.

Съвместно с албанския си колега през февруари той заяви, че би предпочел по-тясно икономическо сближаване с ЕС, като например присъединяване към единния пазар и зоната за свободно пътуване, отколкото пълно политическо членство. Кос отхвърли тези предложения, твърдейки, че за да се случи това, все още ще трябва да се проведат значителни реформи.

Миналия месец Сърбия беше подложена на критики заради съобщения за насилие и нередности по време на местните избори, както и заради полицейско нападение в университет, при което стотици студенти се сблъскаха с органите на реда.

Служител на ЕС заяви, че тези скорошни събития, заедно с продължаващото сътрудничество на Сърбия с Москва, са се оказали повратна точка за отношенията на Брюксел с Белград и са предизвикали затягане на позицията на ЕС.

„Като страна кандидат, ние също очакваме Сърбия да ни подкрепя във външната политика и да се придържа по-тясно към нашите позиции“, каза Кос пред Politico, без изрично да споменава Русия.