Най-важните новини за деня: 12 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 април 2026 г.

НА ВЕЛИКДЕН ПРАЗНУВАМЕ ВЯРАТА, ЧЕ СЛЕД МРАКА ИДВА СВЕТЛИНА

Отново е Великден и християнският свят празнува.

КИРИЛИЦАТА Е МАКЕДОНСКА - НОВИЯТ РУСКИ ПОСЛАНИК В СКОПИЕ ДЕЙСТВА ДА СКАРА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Близо месец преди предстоящия 24 май Русия подготви нова провокация срещу България и изглежда се опитва да въвлече в нея и съседката ни Северна Македония, като я отдалечи от нейното европейско членство За провокативното говорене научаваме от интервю на новия руски посланик в югозападната ни съседка Дмитрий Зиков за официоза на властта в Скопие вестник "Нова Македония". На практика руският посланик претопля старата провокация на руския диктатор Владимир Путин, че славянската писменост е дошла от "македонската земя" - с явен намек от глаголицата към кирилицата, която ползва и Русия, благодарение на България.

ВЕЛИКДЕНСКОТО ПРИМИРИЕ В УКРАЙНА: ЧИСЛАТА. И В РУСИЯ, И В УКРАЙНА НЕДОВОЛСТВАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРОНОВЕ И РАКЕТИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

След 16:00 часа на 11 април са регистрирани 469 случая на нарушения на обявеното от руския диктатор Владимир Путин примирие. А именно – извършени са 22 руски пехотни атаки, 153 артилерийски обстрела и 19 удара с дронове-камикадзе ("Ланцет", "Мълния") плюс 275 атаки с FPV дронове. Специално за "Ланцет" и "Мълния" украинският военен телеграм канал "Офицер" иронизира, че цяла вечер и през цялата нощ с такива дронове е обстрелван Краматорск. В рамките на 11 април, до 22:00 часа, Русия е хвърлила 182 авиобомби по цели в Украйна, изстреляла е общо 3928 дрона-камикадзе и 2454 артилерийски снаряда – това гласи снощната сводка на украинския генщаб.

РУСИЯ СРЕЩУ ДЕЦАТА СИ (СНИМКИ)

В Русия вече е факт закон, който позволява тийнейджъри на възраст 14 години и нагоре да бъдат лишавани от свобода за „саботаж, терористично обучение и участие в саботажни групи“. Наказателният кодекс на страната-агресор вече ще включва седем нови члена, с които списъкът на престъпленията, наказуеми от 14-годишна възраст, се разширява от 32 на 39. По този начин непълнолетните вече могат да получат присъди от 5 до 20 години, или дори доживотен затвор – например за „преминаване на обучение“ или „подпомагане на саботаж“. Това е само един от фактите, с които войната в Украйна повлия и отдалечи живота на руските деца от нормалната представа за детство.

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД НА ТРЪМП И ПУТИН: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА "НЕВИДИМАТА" ВОЙНА, КОЯТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА?

Когато САЩ и Израел започнаха ударите срещу Иран на 28 февруари, светът вече беше във война. През последните две години се наблюдаваха повече войни – както вътре в държавите, така и между тях – отколкото през която и да е година след края на Втората световна война. Настъпи „нова нормалност“ на ескалиращ конфликт, пише Пол Поуст, доцент по политически науки в Чикагския университет, в статия за The New York Times.

НЯМА МИР МЕЖДУ САЩ И ИРАН: РЕЗУЛТАТЪТ ОТ 21 ЧАСА ПРЕГОВОРИ (ВИДЕО)

САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение след продължилите около 21 часа преговори в Пакистан. Това съобщи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му американската делегация напуска разговорите заради съществени разногласия, като Иран не е приел поставените от Вашингтон условия, включително отказ от производство на ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

ТРЪМП: МОГА ДА УНИЩОЖА ИРАН ЗА ДЕН, ИСКАМ ДА ИЗПЪЛНЯТ ВСИЧКИТЕ НИ ИСКАНИЯ (ВИДЕО)

Мога да унищожа Иран за един ден, за един час. Това заяви в телефонно интервю за Fox News американският президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че ако Техеран не се откаже от ядрената си програма, въздушните удари ще бъдат възобновени.

ОПОЗИЦИЯТА В ТАЙВАН СКОЧИ СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА ПРЕД СИ ДЗИНПИН, КИТАЙ ЩЕ ОСУЕТЯВА ОТБРАНАТА НА ОСТРОВА

Опозицията в Тайван се сближава все повече с Китай. Чън Ли-вун, председателката на тайванската "Гуоминдан" - най-старата партия в Азия, която е създадена в Китай през 1912 г., - се срещна с китайския президент Си Дзинпин на 10 април като част от шестдневната си визита в Китайската народна република. Чън и Си повториха типичната реторика за спазването на Консенсуса от 1992 г. и противопоставянето на „независимостта на Тайван“ като основа за мирни отношения между двете страни на Тайванския проток.

КРИЗА НА ИДЕНТИЧНОСТТА: ЗАЩО В СКОПИЕ ИМАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКА МАНИЯ ПО АЛБАНЦИТЕ?

В допълнение към другите кризи със съседите си българи и гърци в Северна Македония има криза на идентичността и затова в Скопие са още по-обсебени, споменават и обиждат албанците още повече, пише албанският журналист Назим Рашиди в свой анализ за албанската телевизия Top Channel на тема "Македонска психологическа мания по албанците!". Според него албанците са доказателство, че "психологическата тежест да си македонец" вече не съществува и за много македонци, които са се смятали за привилегировани, сега чувстват, че имат криза на идентичността.