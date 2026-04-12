Русия срещу децата си (СНИМКИ)

В Русия вече е факт закон, който позволява тийнейджъри на възраст 14 години и нагоре да бъдат лишавани от свобода за „саботаж, терористично обучение и участие в саботажни групи“. Наказателният кодекс на страната-агресор вече ще включва седем нови члена, с които списъкът на престъпленията, наказуеми от 14-годишна възраст, се разширява от 32 на 39. По този начин непълнолетните вече могат да получат присъди от 5 до 20 години, или дори доживотен затвор – например за „преминаване на обучение“ или „подпомагане на саботаж“. Това е само един от фактите, с които войната в Украйна повлия и отдалечи живота на руските деца от нормалната представа за детство.

Доживотен затвор за 14-годишни: Добре дошли в Русия

Зарница 2.0

"Патриотичното" промиване на мозъците руските власти започват от най-ранна детска възраст. През октомври 2025 г. деца от детска градина в Ивановска област в Русия получиха гранатомет като подарък. Освен това им е бил изнесен "Урок по смелост", с "доброволци" от центъра "По-силни заедно". В рамките на урока на малчуганите са показани и бойни дронове, плетени са камуфлажни мрежи и са правени полеви медицински комплекти за "участници в специалната военна операция" (СВО - гнусното име, което режимът на Путин налага за подпалената от него пълномащабна война в Украйна). Децата са били и окуражавани да пишат послания за руските войници на фронта в Украйна.

Телеграм каналът "Зарница 2.0" обяви на 19 юни, че 800 000 деца и кадети от всички федерални субекти на Русия и окупираните украински земи ще участват в игрите като подготовка за бъдещето, когато децата "ще поведат борбата" и ще противодействат на "агресията срещу Русия". В съобщението се казва, че децата ще се развиват като "достоен заместник" на руските войници, воюващи в Украйна. Инициативата "Зарница 2.0" е възраждане на военни игри от съветската епоха и тества способностите на децата в Русия да управляват дронове, да действат с тях и с други оръжия в условия на виртуална реалност. Други умения, които "Зарница" ще упражнява - участниците да се научат да прилагат спешна триажна медицина при подобни на война условия и да провеждат военни операции.

Военно обучение вместо детство

Всички тийнейджъри задължително трябва да преминават обучение за управление на дронове, инженерно и тактическо обучение, основи на националната сигурност. Това заяви губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков през 2024 г. В Подмосковието ученици от пети клас бяха накарани да играят с окървавени манекени и ампутирани крайници.

Училище за камикадзета

В края на 2025 г. в руските училища бе въведен и нов урок от цикъла "Разговори за важните неща". Грандиозното му мото е следното: "Русия — нация на победителите". По време на специалните уроци руските деца ще учат, че "герой е този, който избира да умре, вместо да се предаде". Тази идея е изрично записана в учебните материали и е представена като нормално, примерно поведение. "Русия мотивира войниците си чрез вярата, митовете и готовността за саможертва, превръщайки войната в морално и религиозно изпитание. Това насърчава упорството, но е и причина за слепота за това, което реално се случва на бойното поле.

В руския град Екатеринбург са известни случаи, в които ученици са гонени от час и са карани да пишат писма до руските войници, които участват във войната в Украйна. Ако откажат - получават двойка.

От пропагандата не бяха пощадени и децата с увреждания. Така в Новосибирска област децата с ограничени възможности бяха включени в мероприятие, пропагандиращо войната в Украйна."В рамките на патриотичното възпитание в училището се проведе акцията "Колет и писмо за войника". Педагозите от училището, учениците и родителите възприеха тази акция въодушевено и с огромно желание взеха участие. Участниците приготвиха кутии с продукти, средства за хигиена, медикаменти, чорапи, ръкавици и предмети от първа необходимост. Учениците са написали и писма за военнослужещите, изпълнени с благодарност и пожелание по-скоро да се върнат у дома", гласи отчетът на специалното училище в Руско-Семеновски. Русия въвлече и децата с увреждания в пропагандата за войната (СНИМКА)

Лятна ваканция с патрони

Обучението излиза и извън рамките на учебната година. Недалеч от границата с Украйна 83 руски деца на възраст между 8 и 17 години участваха във военно обучение през лятната ваканция. Разбирането за пълноценна ваканция на руските власти е децата да пълзят, тичат, някои дори носят истински оръжия, а други да тренират с макети на оръжия.

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които през 2025 г. са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната, пише АРД. По данни на руското правителство 85 000 от тези деца са от "новите руски територии" - окупираните региони на Украйна. 180 000 от децата пък имат родители, които са на фронта. Тъй като Русия цели да тренира "национална устойчивост", на мода са "ваканционните игри", в които децата се учат на военни умения, предаде "Дойче веле".

"Не е изненадващо, че децата в Русия се възприемат като пушечно месо от ранна възраст и се подхранват с идеята за "почетна смърт" за царя. Човешкият живот в Русия струва по-малко от бутилка водка. Третият райх, Хамас и Северна Корея биха аплодирали", коментира беларуския опозиционен канал NEXTA.

Логичното насилие

Годините, в които мъжете в семействата са изпращани на фронта или се връщат от там осакатени физически и психически, военната пропаганда и опитите всичко това да бъде представено за нормално логично доведе и до последици в поведението на подрастващите. През 2025 г. и 2026 г. в руските училища станаха множество въоръжени нападения, които взеха и своите жертви. На 7 април 2026 г. 17-годишен ученик уби своята учителка. По-рано на 26 март 2026 г. момче стреля с арбалет срещу своя съученичка.

Случая с арбалета бе осмият случай на терор в образователна институция в Русия от началото на 2026 г. По-рано на 19 февруари седмокласник от училище № 1 в Александровск в Пермска област нападнал съученик с нож. По информация на телеграм-канала SHOT, нападателят е намушкал съученика си няколко пъти. Учителите са успели да изтръгнат оръжието от тийнейджъра, след което са се обадили на полицията. Мотивът за нападението в момента се разследва.

Интернати

Убитите на фронта мъже или завърналите се от там бащи, които вече са с физически или психически увреждания нарушават баланса в семейството и водят до "неблагополучия". Особено голям брой на тези семейства е в Сибир. На отчет вече се водят няколко десетки семейства, в които е имало участник във войната. Това е сериозен въпрос, който изисква по-специално внимание, за да се оставят децата в семействата, но и да се отстранят причините за критичните ситуации, коментира, отговарящата за правата на децата в Алтайския край Олга Казанцева.

В доклада на забайкалския детски омбудсман Наталия Епова пише, че децата на участниците в бойните действия се отнасят към "особени категории младежи" заедно с тези, които са на отчет в комисията по делата за непълнолетни, сираците, децата от непълни или неблагополучни семейства. "От началото на специалната военна операция все по-голяма актуалност придобиват въпросите за осъществяването на правата на децата на участниците в СВО. През 2022 г. са постъпили 29 молби, през 2023 - 33, а пред 2024 - 39", пише в доклада на бурятския омбудсман Наталия Ганкина. Молбите са били не само за отлагане на постъпване в армията, изплащане на помощи и издръжка от бащи, които са във военната зона, но и установяване на опека над деца или осиновяване. Част от децата на семействата с участници във войната "временно са настанени в държавни учреждения за предоставяне на социална подкрепа."

Безмилостно

Все по-строгите мерки срещу престъпленията, извършвани от непълнолетни деца в Русия не срещат съчувствие дори и от тези, чиято работа е посветена на спазването на правата на децата. Според обмудсмана по правата на детето в Москва Олга Ярославска "отслабването на наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни под влиянието на измамници, ще доведе до увеличаване на подобни случаи. Ако по някакъв начин намалим наказанията за тези деца сега, ще застрашим още повече деца. Защото те (измамниците ) ще кажат: „Давай, направи го и няма да си навлечеш проблеми."

Все пак тя смята, че е важно да се работи с Федералната служба за изпълнение на наказателните задължения, за да се разработи система за задържане в наказателни заведения на деца, които „имат положителен характер, никога не са били регистрирани в комисиите за непълнолетни и имат отлични академични постижения“, дори и да са достигнали възрастта за наказателна отговорност, съобщи Интерфакс. "При никакви обстоятелства те не трябва да се смесват в наказателни заведения с криминално заразени лица, дори с техни връстници, (...), за да не загубим тези деца", допълни още Ярославская.

