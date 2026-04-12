Великденското примирие в Украйна: Числата. И в Русия, и в Украйна недоволстват за производството на дронове и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

След 16:00 часа на 11 април са регистрирани 469 случая на нарушения на обявеното от руския диктатор Владимир Путин примирие. А именно – извършени са 22 руски пехотни атаки, 153 артилерийски обстрела и 19 удара с дронове-камикадзе ("Ланцет", "Мълния") плюс 275 атаки с FPV дронове. Специално за "Ланцет" и "Мълния" украинският военен телеграм канал "Офицер" иронизира, че цяла вечер и през цялата нощ с такива дронове е обстрелван Краматорск. В рамките на 11 април, до 22:00 часа, Русия е хвърлила 182 авиобомби по цели в Украйна, изстреляла е общо 3928 дрона-камикадзе и 2454 артилерийски снаряда – това гласи снощната сводка на украинския генщаб.

Тези числа изглеждат много впечатляващи, особено щом говорим за примирие, но масово в украински военни мониторингови канали това всъщност се брои за примирие. Защото – само за предишните 3 денонощия, в 2 от тях Русия изстреля над 10 000 FPV дрона, а на 10 април бяха над 8100. Авиобомбите редовно са над 230-250 за 24 часа, а артилерийският обстрел е мащаби от между 3100 до 3900 снаряда за денонощие.

На този фон, един от многото прокремълски Z-канали в Телеграм в лицето на "Беларуски силовик" обяви, че Русия съкращава производството на ракети. "Причината е проста – съкращения на бюджета", пише в публикацията. Според канала, приоритет се дава на щурмовите дронове, защото са "евтини, надеждни и прости". Обаче дори в тази област бюджетите се съкращават.

"Ще има по-малко изстрелвания на ракети. Дронове също. Вече няма да има хиляда щурмови безпилотни летателни апарата и 50 ракети в рамките на една вълна", твърди каналът. Написаното съвпада с думи, които изрече не толкова отдавна руският пропагандист и популярен тв водещ Владимир Соловьов.

Генерал Кирило Буданов, ръководител на украинската президентска администрация, обаче също каза, че в Украйна положението с оръжията не е розово. По думите му, за всичко украинският военнопромишлен комплекс зависи от западните части и компоненти. Дори за дроновете 3D принтерите са западни, заяви той. И подчерта, че Украйна е загубила способностите си сама да прави някои компоненти – а е можела преди 20 години. Като важен пример украинският генерал даде насочващи/навигационни системи (за ракети и т.н.) и добави, че съюзниците на Украйна не ѝ продават определени елементи. "Ние сме консуматори, нищо повече – от тази база трябва да тръгнем", заяви Буданов.

Budanov says Ukraine’s defense tech runs on imported parts and Ukraine no longer makes guidance systems. No tanks built during the full-scale war and missile programs face serious issues due to parts, Tretia Svitova reports. pic.twitter.com/p5X8XnPHfG — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026

Ukrainian Patriot unit commander said the system is actively used to repel missile strikes and protect critical energy infrastructure. He highlighted its ability to intercept ballistic missiles, in footage shared by Air Command “West” of the Ukrainian Air Force. #Ukraine pic.twitter.com/d48BXvx7Ou — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Към момента на публикуване на този обзорен материал няма сутрешна сводка от украинския генщаб, няма сводка и от руското военно министерство за атаки с украински далекобойни дронове - тя се появи малко по-късно и в нея се казва, че са свалени 5 далекобойни украински дрона, 4 от които над Ростовска област и 1 над Белгородска. Според сводката на украинския генщаб от снощи, само в Покровското направление и в направлението от Торецк към Константиновка е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки за последното денонощие – 18 отбити руски пехотни атаки в Покровското направление и 19 в направлението към Константиновка. В Краматорското и Ореховското направление не е имало нито една руска пехотна атака до 22:00 часа на 11 април по украинските официални данни. В останалите направления руските пехотни атаки са между 3 и 6.

Anti-Terrorist Unit "Gorynych", Donetsk Department, Federal Security Service Of The Russian Federation hits Ukrainian positions in Kostyantynivka with FPV Drones

0:09📌 48.495984, 37.684043

0:15📌 48.495862, 37.684740 pic.twitter.com/RehfibBqMC — Audax (@AudaxonX) April 11, 2026

A Ukrainian MiG-29MU1 carried out a precision strike on Russian UAV operators, hitting the target with guided munitions. #Ukraine pic.twitter.com/FTYNQ8YqYe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2026

"Паритетът във военния потенциал в зоната на контакт се запазва. Тази ситуация е от полза за Киев, чиято единствена цел на съществуване остава източването на икономическите, военните и човешките ресурси на Русия", заключва руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в седмичния си обзор.

A young Russian woman just wants to come home after work, collapse on the couch with her cat… instead she’s sitting by the window listening to air raid sirens, praying it’s “just another false alarm.”



“This is starting to piss me off so much,” she says.



😀 Welcome to Russia in… pic.twitter.com/GeWcju7iU8 — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2026

Отново фокус към Запорожка област – там се появи бившият британски премиер Борис Джонсън, който е прекарал 48 часа с украински военни в близост до фронта. Отделно, бившият съветник на кмета на Мариупол Петро Андрющенко публикува видеокадри как бива местена руска военна техника именно в Запорожка област – изглежда се натрупват резерви предвид трудностите за руснаците в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе:

Russia deployed up to 65 transport vehicles daily toward the Huliaipole direction in Zaporizhzhia, alongside at least 50 armored vehicles, indicating a sustained buildup of forces on the axis. #Ukraine pic.twitter.com/soTjYGYlIc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 11, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, фокусиран именно върху Запорожка област. Той смята, че очевидно командването на 58-ма общовойскова руска армия, която действа в Ореховското направление (най-западната част на Запорожка област), е надценило силите си в опит да стигне до позиции за обкръжаване на град Орехов. И макар Машовец да посочва, че 58-ма армия има сериозни ресурси, то според него те не са достатъчно сериозни, за да бъде овладяна ивица от над 50 километра (линията Малокатериновка – Комишуваха и от района на Белогорск до района на Приморск). Примерът как 58-ма армия се проваля е неуспехът ѝ след 6 месеца боеве да превземе Степногорск, като Машовец сега пише, че руснаците се мъчат да удържат някои оставащи им позиции там и да не отстъпят изцяло – ОЩЕ: Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути

A Ukrainian Vampire strike drone single-handedly took out a six-man Russian assault group near Huliaipole in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/w5109SelsH — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026

Машовец предупреждава и за друго – точно при Степногорск и Приморск руските части са разтеглени в тясна ивица и е удобно тя да бъде удряна с тактически контраатаки. Затова и руснаците опитват да пробият откъм Мала Токмачка, по-на изток, но не успяват и там. Машовец счита, че най-вероятно скоро почти всички сили на 58-ма армия ще бъдат хвърлени срещу Мала Токмачка и съответно за превземане на Орехов, а не да се пробие през Приморск, за да има руската артилерия директни позиции за стрелба по областния център град Запорожие. Украинският анализатор обръща внимание на данните за струпване на руска военна техника през Мариупол и Мелитопол и напомня, че Пета и 35-та общовойскови руски армии "пълзят" от изток, откъм Гуляйполе, към Орехов.

Все по-големите украински възможности за удари с дронове и ракети в руския тил продължават да се показват. На руския диктатор Владимир Путин беше докладвано, че е имало опит за въздушен удар срещу космодрума в Плесецк. Лично ръководителят на "Роскосмос" Дмитрий Баканов го каза – атаката е станала преди 2 седмици, при изстрелване на руски сателити в ниска околоземна орбита. На този фон, в един от най-важните руски военни заводи избухна пожар.

Russia says Ukraine tried to drone hit Plesetsk during a satellite launch. Roscosmos boss Dmitry Bakanov told Putin this ahead of Cosmonautics Day. pic.twitter.com/pEjKWiRNWu — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026

According to OSINT analysts CyberBoroshno, the fire at KnAAZ was in Shop 46, which makes composite parts for the Su-57. Damage there could directly halt or slow serial Su-57 production. pic.twitter.com/O4wvxgoFWv — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026