Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България

Близо месец преди предстоящия 24 май Русия подготви нова провокация срещу България и изглежда се опитва да въвлече в нея и съседката ни Северна Македония, като я отдалечи от нейното европейско членство За провокативното говорене научаваме от интервю на новия руски посланик в югозападната ни съседка Дмитрий Зиков за официоза на властта в Скопие вестник "Нова Македония". На практика руският посланик претопля старата провокация на руския диктатор Владимир Путин, че славянската писменост е дошла от "македонската земя".

"В нашата страна винаги помним и винаги ще помним, че именно от македонска земя светите равноапостолни просветители Кирил и Методий и техните ученици са донесли светлината на православната вяра на предците на руския народ", казва Зиков пред "Нова Македония".

Интервюто идва на фона на слуховете за посещение на руския външен министър Сергей Лавров на Балканите в деня на българските избори.

Руските провокации свързани с българскатпа писменост

През май 2017 г. руският диктатор Владимир Путин заяви, че славянската писменост е дошла в Русия от "македонската земя". Това изказване беше направено по време на среща с тогавашния президент на Македония Георге Иванов по повод Деня на светите братя Кирил и Методий.

Припомняме, че през 2020 г. имаше руска провокация за светите братя Кирил и Методий. Тя беше организирана от Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София по случай 24 май и беше озаглавена "Извoрът нa cлaвянcкaтa културa".

Изложбата представи братята като реформатори на славянската азбука и първи разпространители на грамотността и просветата в Русия, като заличи приноса на България.

На това тогава реагираха редица общественици и историци, които призоваха за промяна на името на 24 май. Призивът им беше чут и за да се подчертае българският принос към азбуката 44-ото Народно събрание през декември 2020 г. преименува официалния празник от „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост" на „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност".

Руско-македонските културни връзки: Къде е България?

От това интервю новият руски посланик говори за ново ниво отношениятана Русия с натовската държава Северна Македония благодарение именно на "културна и историческа близост", въпреки "недоброжелатели", макар и те да не посочва изрично кои са те.

Може би Русия ще организира повече честавния като това на Кумановската битка, за което научихме от македонските медии, но и за което съобщиха от "Фейсбук" страницата на руското посолство на нашия югозападен съюзник в НАТО - Северна Македония.

В честването тогава участва бившият посланикът на Русия, като той е бил поканен от Сръбската общност в Македония и Сръбския културен център - Скопие, чиито представители също са били там. Знаем обаче, че след Кумановската битка в периода 23 – 24 октомври 1912 година Сърбия окупира Вардарска Македония и започва репресии срещу българското население там.

Снимка: Честването на Кумановската битка през есента на 2025 г./ Източник - Посольство России в Северной Македонии/Амбасада на Русија во Сев.Македонија

Русия не иска Скопие в ЕС

От думите на руския посланик става ясно, че Русия не иска Скопие в Европейския съюз.

"Разширяването на НАТО, както и последователната и все по-ускорена трансформация на Европейския съюз от икономически към военно-политически съюз не носи нищо добро за регионалната и глобалната стабилност", казва посланикът.

Думите относно регионалната и глобална стабилност обаче звучат притеснително на фона на предупрежденията на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) през септември, който оценява, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Като алтернатива на ЕС посланикът откроява БРИКС. За целта журналистът от "Нова Македония" Христо Ивановски насочва разговора именно на там.

"БРИКС функционира на базата на принципите на равенство, взаимно уважение, зачитане на интересите и мненията и култура на открито партньорство. Асоциацията не разделя света на "големи", които са част от "елитен клуб", и "малки икономики". Важно е да се подчертае, че БРИКС не се противопоставя на ЕС или други формати на взаимодействие.

С други думи руският посланик казва, че влизане в БРИКС няма да е "трудно" като в ЕС. Теза, която македонсите управници лансират от известно време.

Властта в Скопие в лицето на премиера и на президента твърдят, че чакат твърде дълго за ЕС, че имат допълнителни условия за членство, което не отговаря на истината, тъй като самата Северна Македония не е изпълнила своите ангажименти отпреди 3 години и постоянно си търси оправдания да не ги направи и губи ценно време на своите граждани.

Неслучайно опозицията в югозападната ни съседка в лицето на СДСМ твърди, че македонският премиер е "руско прокси", както и че за него вписването на българите в македонската конституция е национално предателство, защото работи за Сърбия и Русия.

Угодната "Нова Македония"

Забелязва се, че македонският вестник "Нова Македония" съвсем спокойно дава трибуна на обвиненията на руския посланик, според когото нивото на ситуацията на двустранните не е нормална и е "следствие от едностранните стъпки, предприети от македонската страна към Руската федерация, които не могат да се считат за приятелски".

Обикновено, когато една държава-жертва е подложена на хибридна или информационна война - целта е самото общество на тази държава да започне да защитават държавата-агресор. В случая изданието по никакъв начин не се противопоставя на обвиненията към македонската държава и на практика позволява хората да възприемат гледната точка на Русия срещу тяхната собствена държава. Това поражда още едно съмнение доколко "Нова Македония" работи в интерес на държавата Северна Македония и нейните граждани или изпълнява чужди просръбски или проруски интереси?

Трябва да припомним, че вестникът е основан с решение на президиума на Антифашистко събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ), който пък знаем от историята, че се свиква по инициатива на Югославската комунистическа партия. С други думи медията е била под контрола с бившите югославски служби.

За първи път "Нова Македония" излиза на 29 октомври 1944 година в Горно Врановци и е смятан за първия документ на македонската писмена норма, но и за проводник на така наречения македонизъм.